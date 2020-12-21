Бригада арбитров матча «Тамбов» – «Урал» употребляла спиртные напитки за день до игры

Бригада судей под руководством Сергея Иванова из Ростова-на-Дону употребляла спиртные напитки менее чем за сутки до матча 19-го тура РПЛ «Тамбов» – «Урал», сообщает телеграм-канал «Честность – не порок». Видео оттуда доступно ниже.

Арбитры собрались в саранском ресторане Balcon менее чем за сутки до игры «Тамбов» – «Урал». На их столе, в частности, стояла бутылка водки «Чистые росы».