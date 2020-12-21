Бригада арбитров матча «Тамбов» – «Урал» употребляла спиртные напитки за день до игры

Отсюда и такое безобразие и беспредел в судействе чуть ли не на каждом матче рпл. И это, как мне кажется, самое безобидное из того, что еще может вскрыться
Бригада судей под руководством Сергея Иванова из Ростова-на-Дону употребляла спиртные напитки менее чем за сутки до матча 19-го тура РПЛ «Тамбов» – «Урал», сообщает телеграм-канал «Честность – не порок». Видео оттуда доступно ниже.
Арбитры собрались в саранском ресторане Balcon менее чем за сутки до игры «Тамбов» – «Урал». На их столе, в частности, стояла бутылка водки «Чистые росы».
- Ранее стало известно, что главный арбитр матча «Сочи» – «Спартак» Игорь Панин был замечен распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба.
- Арбитра отстранили от работы на неопределенный срок за нарушение судейского кодекса.
17 декабря. Ростовский арбитр Сергей Иванов вместе с ассистентами Дмитрием Березневым, Алексеем Ширяевым и Сергеем Куликовым готовятся к матчу «Тамбов» – «Урал» в ресторане Balcon в Саранске. Основное блюдо – бутылочка водки «Чистые росы». С ними инспектор матча Николай Иванов. pic.twitter.com/8D4INUuqQV— Андрей Меркин (@wasy_invalid) December 21, 2020