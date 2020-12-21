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  • Бригада арбитров матча «Тамбов» – «Урал» употребляла спиртные напитки за день до игры

Бригада арбитров матча «Тамбов» – «Урал» употребляла спиртные напитки за день до игры

21 декабря 2020, 18:16
32

Бригада судей под руководством Сергея Иванова из Ростова-на-Дону употребляла спиртные напитки менее чем за сутки до матча 19-го тура РПЛ «Тамбов»«Урал», сообщает телеграм-канал «Честность – не порок». Видео оттуда доступно ниже.

Арбитры собрались в саранском ресторане Balcon менее чем за сутки до игры «Тамбов» – «Урал». На их столе, в частности, стояла бутылка водки «Чистые росы».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: телеграм-канал «Честность - не порок»
Россия. Премьер-лига Тамбов Урал Иванов Cергей
Комментарии (32)
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порт
1608564197
На восемь человек одна бутылка? Это называется прополоскали рот.
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mamba9090909
1608564633
Ну, началась охота на ведьм. )))
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Skull_Boy
1608565227
А еще арбитры едят, ходят в туалет и дышат воздухом
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derrik2000
1608565592
А если ещё выяснится, что они на выходе из ресторана ЕЩЁ И КУРИЛИ... Пожизненная дисквалификация! ))))))))))))))))))))))))))))))))
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Бриг
1608565673
В чем преступление? Или юмор?
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Sky Spartak
1608567948
И что ?
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ySS
1608570277
Ни хрена себе, так они еще и разговаривают, а один так, вообще, ест! Хорошо, хоть не курят! Зато теперь многие узнают,что в саранском ресторане балкон точно есть г...н, который снимает видео и может спалить)
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Урия Гип 2
1608572012
Ну и чем это помогло Спартаку проиграть Сочи , а потом и Зениту??
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ALEX ML
1608576315
Хорошая мордовская водка и чё им теперь смотреть на нее?
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alp
1608577414
Ну и че такова? не успевали судить чтоле или че? или водка у нас запрещена? а снимающее чепушило лучше бы ковырял свое горячее, а не в папараци играл, ссыкло дырявое
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