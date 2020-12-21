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    Бригада арбитров матча «Тамбов» – «Урал» употребляла спиртные напитки за день до игры

    Бригада судей под руководством Сергея Иванова из Ростова-на-Дону употребляла спиртные напитки менее чем за сутки до матча 19-го тура РПЛ «Тамбов»«Урал», сообщает телеграм-канал «Честность – не порок». Видео оттуда доступно ниже.

    Арбитры собрались в саранском ресторане Balcon менее чем за сутки до игры «Тамбов» – «Урал». На их столе, в частности, стояла бутылка водки «Чистые росы».

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    Источник: телеграм-канал «Честность - не порок»

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии6
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      Рейтинг: +634

      Хейтер Аларм 3 минуты назад

      Отсюда и такое безобразие и беспредел в судействе чуть ли не на каждом матче рпл. И это, как мне кажется, самое безобидное из того, что еще может вскрыться

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      Рейтинг: +18624

      silver29 4 минуты назад

      Так его не за распитие пшеничного фреша отстранили, а за не формальное общение с представителями команды хозяев перед матчем, типа этика.

      1
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      Рейтинг: +12356

      alarm 6 минут назад

      теперь в свисток встроят алкотестер.

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      Рейтинг: +3281

      mamba9090909 8 минут назад

      Ну, началась охота на ведьм. )))

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      Рейтинг: +5092

      порт 15 минут назад

      На восемь человек одна бутылка? Это называется прополоскали рот.

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      Рейтинг: +18624

      silver29 > порт 2 минуты назад

      как не считал больше пяти едоков нет (((

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