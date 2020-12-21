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  • Журналист Алланазаров: арбитр матча «Сочи» – «Спартак» после игры выпивал с представителями хозяев

Журналист Алланазаров: арбитр матча «Сочи» – «Спартак» после игры выпивал с представителями хозяев

21 декабря 2020, 15:14
42

Арбитр Игорь Панин, работавший на матче 18-го тура РПЛ «Сочи»«Спартак» (1:0), отстранен от работы на неопределенный срок за инцидент, случившийся после игры.

По информации журналиста Максима Алланазарова, через несколько часов после матча в Сочи Панин был замечен в одном из отелей города распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба.

РФС счел поведение судьи неприемлемым. Панин произошедшее отрицает.

  • «Спартак» после матча пожаловался на неназначение двух пенальти.
  • ЭСК РФС на нашел ошибок в работе Панина.

Хачатурянц: «Панин отстранен от судейства на неопределенный срок за нарушение кодекса»

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Панин Игорь
Комментарии (42)
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серега кашин
1608553469
тогда и результат матча надо отменять и пусть тщательно расследуют этот инцедент
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vladik12
1608554652
Продажный кабинетный чемпионат. Тфу!
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mamba9090909
1608555241
Ну никакой личной жизни! Один дрочит ДОМА - нельзя. Другой решил с друзьями, после работы, в своё ЛИЧНОЕ время, опрокинуть рюмочку - нельзя. Да что же за жизнь то такая?!!!
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ilichkadr
1608555301
Ну, распивал.... и чё? Надо было распивать в компании представителей свинарника? P.S. Чисто русский менталитет. Кто пригласил, с теми и расслабился. Что касаемо "РФС счел поведение судьи неприемлемым", то её Максимка выдумал.
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мы_не_рабы
1608556154
Кто судью угощает, тот его и танцует.
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Просто-333
1608556430
А кто не выпивает? Тем более с радушными хозяевами...
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zigbert
1608558980
Выходит прав был Тедеско.
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_Marqella_
1608559181
Распространённая практика,хозяева угощают...не вижу проблемы,так везде происходит...))
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Hektor 84
1608572561
Еще удивляемся норм легионеры к нам не едут, а один шлак. В болотное рпл ни кто не хочет ехать рисковать карьерой.
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ALEX ML
1608576483
Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах
Ответить
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