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    Журналист Алланазаров: арбитр матча «Сочи» – «Спартак» после игры выпивал с представителями хозяев

    Арбитр Игорь Панин, работавший на матче 18-го тура РПЛ «Сочи»«Спартак» (1:0), отстранен от работы на неопределенный срок за инцидент, случившийся после игры.

    По информации журналиста Максима Алланазарова, через несколько часов после матча в Сочи Панин был замечен в одном из отелей города распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба.

    РФС счел поведение судьи неприемлемым. Панин произошедшее отрицает.

    • «Спартак» после матча пожаловался на неназначение двух пенальти.
    • ЭСК РФС на нашел ошибок в работе Панина.

    Хачатурянц: «Панин отстранен от судейства на неопределенный срок за нарушение кодекса»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии52
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      Рейтинг: +10

      fabo48 25 минут назад

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      Рейтинг: +137

      alefreddy 28 минут назад

      вот оно как а результат налицо

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      Рейтинг: -1315

      зинет недоклуб 57 минут назад

      позор продажной зенетки

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      Рейтинг: +22473

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Сейчас выяснится что бедолага Карасёв , имел неосторожность купить пузырь "луды" в питерском магазине ( дабы раздавить его под любимый Slayer в поездке или полёте ). И тут же , как цепные псы , "механизмы влияния Федуна" будут приведены в действие , чтобы зацепиться ( пусть даже за мизерный шанс) аннулировать итоги игры .

      1
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      Рейтинг: +22473

      пьяныйхоровод 1 час назад

      А-ху-еть ! Подкормленные Федуном журналюшки пытаются раздуть , сошедший почти уже на нет скандал . Ну не умеют они проигрывать с достоинством , не умеют и не могут .

      1
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      Рейтинг: +10283

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Тут даже и комментировать нечего все легли под газпром (((((((

      1
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      Рейтинг: +22473

      пьяныйхоровод > Persona_non_Grata 1 час назад

      "Артель неподкупных журналистов" - "девушки по вызову" Федуна . Я уже про КДК не говорю - этих всю дорогу дёргают за ниточки из Тарасовки .

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      Рейтинг: +10283

      Persona_non_Grata > пьяныйхоровод 7 минут назад

      Подобным образом вы можете объяснить всё , даже не утруждайся - журналюги виноваты и нет проблем .

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      Рейтинг: +5448

      Рубинище 1 час назад

      как с премиальных то, да не по пивку.

      0
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      Рейтинг: +7016

      Литейный4 1 час назад

      Разогнать весь судейский корпус. Хватит уже харчеваться у Федуна. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +2300

      _Marqella_ 1 час назад

      Распространённая практика,хозяева угощают...не вижу проблемы,так везде происходит...))

      2
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      Рейтинг: +5448

      Рубинище > _Marqella_ 1 час назад

      У наших судей тоже распространённая практика подсвистывать определённому клубу. и тоже везде почему-то

      3
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      Рейтинг: +2300

      _Marqella_ > Рубинище 1 час назад

      Хозяев поля всегда,во все времена судили не много лучше, чем гостей...и в Казани тоже....

      2
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      Рейтинг: +541

      Урия Гип 2 > Рубинище 1 час назад

      Ты прав. Спартаку в этом году сильно помогают.

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      Рейтинг: +5448

      Рубинище > _Marqella_ 52 минуты назад

      Правильно Тедеско показывал просто. а в Казани, да более менее ёщё, но в основном тихий ужас

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      Рейтинг: +22473

      пьяныйхоровод 1 час назад

      А с кем конкретно Панин выпивал ? С тренерами , с дворником с тренировочной базы ФК Сочи ? "Арлазоров" из под стола не разглядел что-ли ?

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