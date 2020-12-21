Журналист Алланазаров: арбитр матча «Сочи» – «Спартак» после игры выпивал с представителями хозяев

Арбитр Игорь Панин, работавший на матче 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0), отстранен от работы на неопределенный срок за инцидент, случившийся после игры.

По информации журналиста Максима Алланазарова, через несколько часов после матча в Сочи Панин был замечен в одном из отелей города распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба.

РФС счел поведение судьи неприемлемым. Панин произошедшее отрицает.

«Спартак» после матча пожаловался на неназначение двух пенальти.

ЭСК РФС на нашел ошибок в работе Панина.

Хачатурянц: «Панин отстранен от судейства на неопределенный срок за нарушение кодекса»