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  • Хачатурянц: «Панин отстранен от судейства на неопределенный срок за нарушение кодекса»

Хачатурянц: «Панин отстранен от судейства на неопределенный срок за нарушение кодекса»

21 декабря 2020, 16:35
8

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объявил об отстранении арбитра Игоря Панина от работы на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что главный арбитр матча «Сочи»«Спартак» был замечен распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба.

«Арбитр Игорь Панин отстранен на неопределенный срок за нарушение кодекса», – приводит слова Хачатурянца Sport24.

  • «Спартак» после матча пожаловался на неназначение двух пенальти.
  • ЭСК РФС на нашел ошибок в работе Панина.

Журналист Алланазаров: арбитр матча «Сочи» – «Спартак» после игры выпивал с представителями хозяев

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Панин Игорь
Комментарии (8)
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petr69
1608557891
Просто обмыли по русски
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серега кашин
1608558558
встетились, расчитались, выпили и разбежались, что тут такого
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_Marqella_
1608560324
Хотелось бы этот кодекс почитать...
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mamba9090909
1608566839
«Арбитр Игорь Панин отстранен на неопределенный срок за нарушение кодекса», – приводит слова Хачатурянца Sport24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 16:55, 21 декабря 2020 Итоги КДК РФС. Артур Григорьянц, председатель КДК РФС: - Сегодня состоялось заседание КДК РФС, на котором были рассмотрены инциденты, произошедшие во время и после матча 19-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги между командами "Сочи" и "Спартак". КДК получил ранее запрошенное заключение FARE относительно высказываний тренера вратарей "Сочи" Дмитрия Бородина в отношении главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, схему расположения камер видеонаблюдения в спортивной зоне (подтрибунном помещении) стадиона "Фишт", а также все видеозаписи соответствующих камер, которые могли зафиксировать обстоятельства инцидента, произошедшего после матча между тренером "Спартака" Андреасом Хинкелем и футболистом "Сочи" Жоазиньо. С учетом всех доказательств, имеющихся в материалах дела, КДК принял решение дисквалифицировать Доменико Тедеско за оскорбительный жест в адрес соперников на три матча Чемпионата России и оштрафовать его на 50 000 рублей, а также оштрафовать за неспортивное поведение Дмитрий Бородина на 50 000 рублей. Кроме того, КДК с учетом установленных обстоятельств решил не применять спортивные санкции к Жоазиньо. ----------------------------------------------------------- И ни слова о Панине)))))))))))
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