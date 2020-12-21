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    Хачатурянц: «Панин отстранен от судейства на неопределенный срок за нарушение кодекса»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объявил об отстранении арбитра Игоря Панина от работы на неопределенный срок.

    Ранее стало известно, что главный арбитр матча «Сочи»«Спартак» был замечен распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба.

    «Арбитр Игорь Панин отстранен на неопределенный срок за нарушение кодекса», – приводит слова Хачатурянца Sport24.

    • «Спартак» после матча пожаловался на неназначение двух пенальти.
    • ЭСК РФС на нашел ошибок в работе Панина.

    Журналист Алланазаров: арбитр матча «Сочи» – «Спартак» после игры выпивал с представителями хозяев

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      fabo48 8 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +866

      Землякруглая 30 минут назад

      Поменять клубы местами, и сейчас бы питорские мгновенно бы переобулись и начали вонять изо всех сил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6170

      Alekxei Z. 40 минут назад

      Господа это только совпадение, оба судьи обслуживающие матч Сочи -Спартак сразу отстранены.
      Ублюдки из Литейного , наверно судья харчуются у Ротенберга ?

      1
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      Рейтинг: +22473

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Называется : мы хоть и проиграли , но вонять будем долго .

      3
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      Рейтинг: -116

      Спартач80 > пьяныйхоровод 1 минуту назад

      Вы будете вонять вечно,ибо вы вонючие бомжи!

      0
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      Рейтинг: +2300

      _Marqella_ 1 час назад

      Хотелось бы этот кодекс почитать...

      2
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      Рейтинг: +7016

      Литейный4 1 час назад

      Ох уж этот судейский корпус, харчующийся у Федуна. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +5449

      серега кашин 1 час назад

      встетились, расчитались, выпили и разбежались, что тут такого

      2
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      Рейтинг: +11817

      KLIM777 1 час назад

      А че такого? Кто-то до игры общается с арбитрами и ничего ведь.

      4
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      Рейтинг: +2300

      _Marqella_ > KLIM777 1 час назад

      Ну да,Федун например, сразу к судьям,ещё до игры, с чемоданами ходит...

      3
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      Рейтинг: +11817

      KLIM777 > _Marqella_ 1 час назад

      все думают там деньги, а там 95-й))

      2
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      Рейтинг: +2300

      _Marqella_ > KLIM777 56 минут назад

      тогда уж с канистрами...

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      Рейтинг: +866

      Землякруглая > _Marqella_ 6 минут назад

      На дворе 21 век (технологии всякие там), а она всё про чемоданы. Как там говорил незабвенный Волька, вспомни.

      0
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      Рейтинг: +1068

      petr69 1 час назад

      Просто обмыли по русски

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