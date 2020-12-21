Хачатурянц: «Панин отстранен от судейства на неопределенный срок за нарушение кодекса»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объявил об отстранении арбитра Игоря Панина от работы на неопределенный срок.
Ранее стало известно, что главный арбитр матча «Сочи» – «Спартак» был замечен распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба.
«Арбитр Игорь Панин отстранен на неопределенный срок за нарушение кодекса», – приводит слова Хачатурянца Sport24.
- «Спартак» после матча пожаловался на неназначение двух пенальти.
- ЭСК РФС на нашел ошибок в работе Панина.
Журналист Алланазаров: арбитр матча «Сочи» – «Спартак» после игры выпивал с представителями хозяев
Источник: Sport24