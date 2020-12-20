Hamburger Morgenpost: «Зенит» за каждое чемпионство должен платить «Гамбургу» 500 тысяч в качестве бонусов за Сантоса

«Зенит» по-прежнему должен выплачивать бонусы в пользу «Гамбурга» за защитника Дугласа Сантоса. Немцы получают из России по 500 тысяч евро за каждое чемпионство. Такая же сумма предусмотрена за выход «Зенита» в группу Лиги чемпионов, если он предварительно чемпионом не стал.
Выплата бонусов хронологически ограничена 2024 годом. Также оговорено, что общая сумма этого бонуса не может быть больше 3 миллионов евро.
- Сантоса купили летом 2019 года за 12 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ бразилец провел 18 матчей, забил 3 гола, сделал 5 результативных пасов.
- «Зенит» лидирует в таблице.
Источник: Hamburger Morgenpost
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