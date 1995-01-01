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    Hamburger Morgenpost: «Зенит» за каждое чемпионство должен платить «Гамбургу» 500 тысяч в качестве бонусов за Сантоса

    «Зенит» по-прежнему должен выплачивать бонусы в пользу «Гамбурга» за защитника Дугласа Сантоса. Немцы получают из России по 500 тысяч евро за каждое чемпионство. Такая же сумма предусмотрена за выход «Зенита» в группу Лиги чемпионов, если он предварительно чемпионом не стал.

    Выплата бонусов хронологически ограничена 2024 годом. Также оговорено, что общая сумма этого бонуса не может быть больше 3 миллионов евро.

    • Сантоса купили летом 2019 года за 12 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ бразилец провел 18 матчей, забил 3 гола, сделал 5 результативных пасов.
    • «Зенит» лидирует в таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Hamburger Morgenpost

    Городское СМИ Гамбурга. Аудитория в твиттере - более 227 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6890

      Литейный4 2 часа назад

      Сантос хорош. Трудяга честно отрабатывает вложенные в него деньги. Отличное приобретение Зенитом. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +5951

      САДЫЧОК > Литейный4 39 минут назад

      Да , он трудяга ! Но , очень много совершает ошибок , особенно плывёт в важных матчах !

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