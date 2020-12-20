Hamburger Morgenpost: «Зенит» за каждое чемпионство должен платить «Гамбургу» 500 тысяч в качестве бонусов за Сантоса

«Зенит» по-прежнему должен выплачивать бонусы в пользу «Гамбурга» за защитника Дугласа Сантоса. Немцы получают из России по 500 тысяч евро за каждое чемпионство. Такая же сумма предусмотрена за выход «Зенита» в группу Лиги чемпионов, если он предварительно чемпионом не стал.

Выплата бонусов хронологически ограничена 2024 годом. Также оговорено, что общая сумма этого бонуса не может быть больше 3 миллионов евро.