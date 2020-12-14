Тедеско может пропустить матч с «Зенитом» из-за жестов с денежными знаками

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может быть дисквалифицирован минимум на два матча, сообщает «Чемпионат». Немецкий специалист показывал скамейке «Сочи» жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.

«В сезоне 2018-2019 подобный оскорбительный жест в адрес скамейки «Локомотива» уже показывал игрок «Урала» Странберг.

Тогда КДК дисквалифицировал его два матча. Разбирая действия Тедеско, КДК изучит материалы матча «Сочи» и «Спартака» и может обратиться к изучению подобных случаев в прошлом», – приводит слова неназванного собеседника «Чемпионат».

Отягчяющим обстоятельством вины Тедеско могут стать желтые карточки в матчах с «Арсеналом», ЦСКА, «Тамбовом», «Краснодаром», «Ротором» и «Сочи».