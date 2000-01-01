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    Тедеско может пропустить матч с «Зенитом» из-за жестов с денежными знаками

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может быть дисквалифицирован минимум на два матча, сообщает «Чемпионат». Немецкий специалист показывал скамейке «Сочи» жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.

    «В сезоне 2018-2019 подобный оскорбительный жест в адрес скамейки «Локомотива» уже показывал игрок «Урала» Странберг.

    Тогда КДК дисквалифицировал его два матча. Разбирая действия Тедеско, КДК изучит материалы матча «Сочи» и «Спартака» и может обратиться к изучению подобных случаев в прошлом», – приводит слова неназванного собеседника «Чемпионат».

    Отягчяющим обстоятельством вины Тедеско могут стать желтые карточки в матчах с «Арсеналом», ЦСКА, «Тамбовом», «Краснодаром», «Ротором» и «Сочи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии50
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      Рейтинг: +3010

      raritet 6 минут назад

      Не могу себе представить что Тедеско мог бы что-то подобное позволить себе в Бундеслиге. И логика подсказывает дальнейшее развитие событий, ответную реакцию Бородюка. Получается . что ты не уважаешь , не веришь в справедливость на футбольном поле в этой стране. Даже если у тебя есть какие-то доказательства коррупции , то и то нужно их умело представить. А если их априори нет, а есть только предположения, то смысл поднимать скандал. По разным причинам, в футболе много и договорняков , и всякого нечистого. И что? Все равно смотрим это зрелище. Между собой мы можем говорить о предположениях. Но мы не тренеры....

      0
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      Рейтинг: +3161

      rash1959 11 минут назад

      Каким бы не был тренером Тедеско, плохим или хорошим, видно, что работать ему тут дальше не дадут. Напрашивается вывод, что побаиваются этого тренера в рпл бомжевики, поскольку лучше аленичевых. Мой совет ему, возвращайся в Европу, да расскажи там про гнилой рашкин чемпионат.

      1
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      Рейтинг: +3010

      raritet > rash1959 1 минуту назад

      Наблюдаю в основном АПЛ. И не скажу , что судейство намного лучше , чище , чем у нас. Все тоже самое, только тренерский цех там более стрессоустойчив. И в итальянском чемпионате все это бывает. А бывает и гораздо круче. Но там футболисты- актеры не чета нашим. Могут исполнить , как закажешь.

      0
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      Рейтинг: +2613

      aaaaahhhh 37 минут назад

      Тренировал бы лучше. И не надо было бы ни на кого кивать....
      Сильно много нытья стало, а футбола не видно.

      1
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      Рейтинг: +6384

      NewLife 40 минут назад

      Радужное дерьмо всплыло, и его так много, что засрали всю ветку. Один деррик отгружает по странице А4, и прочая куета строчит как зюба ладонью. Хочешь почитать комменты, и невозможно, потому что одно говно. Похоже фабрика троллей сегодня получку выдавала.

      2
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      Рейтинг: +7018

      ivany4 55 минут назад

      Ну что, радужные с поставленной задачей справляются успешно.
      А самое главное, ведь все сделано по ПРАВИЛАМ. По правилам чемпионата газпрем-рфс.
      Неназванный источник забыл сказать, что Спартак готовит обращение в УЕФА и рассматривает вариант отказа от дальнейших игр.

      2
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      Рейтинг: +4137

      polt 56 минут назад

      Нормального футбола нет, так в закулисные интрижки ударились.

      2
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      Рейтинг: +5019

      порт 1 час назад

      Только кб смогли подписать такое недарозумение.

      1
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      Рейтинг: +3110

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      И в этом тоже виноват Зенит!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13439

      derrik2000 > Ганнибал Лектор 1 час назад

      А ты чё думал???
      Вам это так просто с рук не сойдёт!!!
      ))))))))))))))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +654

      Andrew01 > Ганнибал Лектор 1 час назад

      а от кого еще Сочи может получить денег?))))))))))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19377

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Получит дисквалификацию Тедеско и в следующий раз будет поосторожнее со своими биткоинами.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13439

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Не.
      Не будет осторожнее.
      Он, судя по всему, собирается сваливать, раз уже пошёл вразнос.

      5
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      ...
      Рейтинг: +19377

      DOCTOR PENALTY > derrik2000 1 час назад

      Мне тоже так кажется. И креститься не хочется.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18350

      silver29 > derrik2000 1 час назад

      100 % уходит от ответственности за матч, сейчас как никогда надо сплотиться и подготовиться, а он как крыса .......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13439

      derrik2000 > silver29 1 час назад

      "он как крыса"

      Не.
      Он не крыса.
      Он - тедескин, что уже само по себе скоро будет ругательным словом. )))

      0
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      Рейтинг: +478

      Николай71 > derrik2000 1 час назад

      Появилась информация что он кандидат в Боруссия Дортмунд. Насколько правда это, не уверен. Но возможно один из кандидатов.

      1
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      ...
      Рейтинг: +13439

      derrik2000 > Николай71 1 час назад

      Вот и пусть сваливает в Германию: там для него атмосфера подходит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2487

      neim > Николай71 1 час назад

      Анекдот что ли новый ? В Боруссию Д. не любого топ тренера возьмут, ковыряться еще будут выбирая, а ты про этого нервного подумал ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13439

      derrik2000 2 часа назад

      Пресс-служба КБ, состоящая из бездарей и блатников, ща ещё что-нибудь в поддержку попрыгунчика замутит, ну, например, "Каждый имеет право после матча крем на руки нанести и растирать его пальцами!"
      )))))))))))))))))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +2084

      СвинкаСправедливости > derrik2000 2 часа назад

      Ага, болельщики так ничему и не научились. Однажды нам уже привезли Эмери и все его загнобили. Кто по итогу оказался на коне - ответ очевидный.

      1
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      ...
      Рейтинг: +13439

      derrik2000 > СвинкаСправедливости 1 час назад

      По Эмери я уже писал неоднократно.
      Ладно.
      Ещё раз напишу.
      Он просто тренер для ДРУГОГО ФУТБОЛА.
      Футбола, никого ничему учить не нужно: посмотрел, кто как работает на тренировках, рассказал на установке каждому свои обязанности на матч с учётом игры соперника и - В БОЙ!
      ТАК ИГРАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ!
      Ну, те, чьи сборные выступают в Лиге А Лиги Европы.
      Может, за исключением Украины.
      Может. Но это неточно, поскольку сейчас за украинским футболом я не слежу.
      А сборная России играет в ЛИГЕ Б.
      Причём, говённо играет.
      Ты ещё скажи, что Конте, например, или, там, Мауриньо, приведёт Спартак к счастью.)))))))))

      Вот Марсело Бьелса, при получении карт-бланш от Федуна с Алекпероовым, мог бы.
      А остальных, если бы они гипотетически приехали тренировать хоть тот же Спартак, от впечатлений развились бы косоглазие, головокружение и припадки эпилепсии!
      ))))))))))))))

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      Рейтинг: +2084

      СвинкаСправедливости > derrik2000 1 час назад

      Да, точно, надо срочно звать Евсеева, похоже.))
      Будем смотреть, как он их заставляет бегать.
      Кого ты назначишь тренером? Да никого ты не найдёшь больше.
      У нас и Карреру (ну тут ты скажешь, что он ничего не делал, наверное), и Валеру не ценили. Теперь вот Тедеско не ценят.

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      Рейтинг: +13439

      derrik2000 > СвинкаСправедливости 1 час назад

      "Кого ты назначишь тренером? Да никого ты не найдёшь больше."

      Я уже неоднократно и на ЭТУ тему писал.
      СЕРГЕЯ ЮРАНА!
      Второй Ярцев!

      "У нас и Карреру (ну тут ты скажешь, что он ничего не делал, наверное)".

      Почему "ничего не делал".
      Делал.
      Первый сезон сразу после отставки Аленичева.
      Дал возможность игрокам, которые имели вес в коллективе и которые сами выкладывались на поле всегда на 100%, а то и больше (Глушаков, Дима Комбаров) влиять на "сачков" как на поле, так и в раздевалке.
      НИ ОДНОМУ ФУФЛЫЖНИКУ СПУСКУ НЕ ДАВАЛИ!!!
      Вот и пришёл РЕЗУЛЬТАТ!
      А потом карьеркин возомнил себя "первым после Бога" и Федуна в Спартаке, что, естественно, сказалось и на ИГРЕ, и на РЕЗУЛЬТАТАХ.

      P.S. Кстати ВСЕХ КЛАССНЫХ игроков в Спартак пригласил именно Аленичев, точнее, по его рекомендации они были приглашены, а то, что уже пришлО при карьеркине, вспомни, ничего, кроме смеха и злости у болельщиков Спартака не вызывало.
      Да и "игру" при карьеркине Спартак показывал не спартаковскую - трусливую игру от обороны.
      В прочем, как и сейчас.
      По Валерику ничего писать не буду: уже мною в бытность его ГТ Спартака много писано-переписано.
      Если только кратко - ДАРОМ НЕ НУЖЕН.

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      Рейтинг: +4591

      filosof sparty > derrik2000 1 час назад

      Ясненько, так вот кто «кононовых» поддерживает.... Побольше бы уважения к тренерам, с которыми Спартак не самые плохие результаты показывает!!! Каррера сделал нас чемпионами впервые за 16 лет, алло!!!! С Тедеско после Кононова тоже прогресс очевиден! А я вот не хочу Аленичева, Юрана, Тихонова! Не хочу!!! Потому что хочу сохранить о них хорошие воспоминания!!!

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