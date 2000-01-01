Тедеско может пропустить матч с «Зенитом» из-за жестов с денежными знаками

Не могу себе представить что Тедеско мог бы что-то подобное позволить себе в Бундеслиге. И логика подсказывает дальнейшее развитие событий, ответную реакцию Бородюка. Получается . что ты не уважаешь , не веришь в справедливость на футбольном поле в этой стране. Даже если у тебя есть какие-то доказательства коррупции , то и то нужно их умело представить. А если их априори нет, а есть только предположения, то смысл поднимать скандал. По разным причинам, в футболе много и договорняков , и всякого нечистого. И что? Все равно смотрим это зрелище. Между собой мы можем говорить о предположениях. Но мы не тренеры....
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может быть дисквалифицирован минимум на два матча, сообщает «Чемпионат». Немецкий специалист показывал скамейке «Сочи» жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.
«В сезоне 2018-2019 подобный оскорбительный жест в адрес скамейки «Локомотива» уже показывал игрок «Урала» Странберг.
Тогда КДК дисквалифицировал его два матча. Разбирая действия Тедеско, КДК изучит материалы матча «Сочи» и «Спартака» и может обратиться к изучению подобных случаев в прошлом», – приводит слова неназванного собеседника «Чемпионат».
Отягчяющим обстоятельством вины Тедеско могут стать желтые карточки в матчах с «Арсеналом», ЦСКА, «Тамбовом», «Краснодаром», «Ротором» и «Сочи».