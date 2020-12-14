Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско может пропустить матч с «Зенитом» из-за жестов с денежными знаками

Тедеско может пропустить матч с «Зенитом» из-за жестов с денежными знаками

14 декабря 2020, 17:57
49

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может быть дисквалифицирован минимум на два матча, сообщает «Чемпионат». Немецкий специалист показывал скамейке «Сочи» жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.

«В сезоне 2018-2019 подобный оскорбительный жест в адрес скамейки «Локомотива» уже показывал игрок «Урала» Странберг.

Тогда КДК дисквалифицировал его два матча. Разбирая действия Тедеско, КДК изучит материалы матча «Сочи» и «Спартака» и может обратиться к изучению подобных случаев в прошлом», – приводит слова неназванного собеседника «Чемпионат».

Отягчяющим обстоятельством вины Тедеско могут стать желтые карточки в матчах с «Арсеналом», ЦСКА, «Тамбовом», «Краснодаром», «Ротором» и «Сочи».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Сочи Тедеско Доменико
Комментарии (49)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1607958135
Для этого провокация и устраивалась. Позор синиту !!
Ответить
derrik2000
1607960301
Пресс-служба КБ, состоящая из бездарей и блатников, ща ещё что-нибудь в поддержку попрыгунчика замутит, ну, например, "Каждый имеет право после матча крем на руки нанести и растирать его пальцами!" )))))))))))))))))))
Ответить
Ганнибал Лектор
1607960700
И в этом тоже виноват Зенит!
Ответить
порт
1607964084
Только кб смогли подписать такое недарозумение.
Ответить
polt
1607964719
Нормального футбола нет, так в закулисные интрижки ударились.
Ответить
ivany4
1607964774
Ну что, радужные с поставленной задачей справляются успешно. А самое главное, ведь все сделано по ПРАВИЛАМ. По правилам чемпионата газпрем-рфс. Неназванный источник забыл сказать, что Спартак готовит обращение в УЕФА и рассматривает вариант отказа от дальнейших игр.
Ответить
NewLife
1607965685
Радужное дерьмо всплыло, и его так много, что засрали всю ветку. Один деррик отгружает по странице А4, и прочая куета строчит как зюба ладонью. Хочешь почитать комменты, и невозможно, потому что одно говно. Похоже фабрика троллей сегодня получку выдавала.
Ответить
aaaaahhhh
1607965841
Тренировал бы лучше. И не надо было бы ни на кого кивать.... Сильно много нытья стало, а футбола не видно.
Ответить
rash1959
1607967439
Каким бы не был тренером Тедеско, плохим или хорошим, видно, что работать ему тут дальше не дадут. Напрашивается вывод, что побаиваются этого тренера в рпл бомжевики, поскольку лучше аленичевых. Мой совет ему, возвращайся в Европу, да расскажи там про гнилой рашкин чемпионат.
Ответить
raritet
1607967722
Не могу себе представить что Тедеско мог бы что-то подобное позволить себе в Бундеслиге. И логика подсказывает дальнейшее развитие событий, ответную реакцию Бородюка. Получается . что ты не уважаешь , не веришь в справедливость на футбольном поле в этой стране. Даже если у тебя есть какие-то доказательства коррупции , то и то нужно их умело представить. А если их априори нет, а есть только предположения, то смысл поднимать скандал. По разным причинам, в футболе много и договорняков , и всякого нечистого. И что? Все равно смотрим это зрелище. Между собой мы можем говорить о предположениях. Но мы не тренеры....
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
1
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
17
Все новости
Все новости
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
1
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
1
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
17
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+