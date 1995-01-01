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    Президент «Урала» Иванов: «Все спорные решения трактовались в пользу ЦСКА. Напишем в РФС»

    Президент «Урала» Григорий Иванов остался недоволен судейством в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА.

    • Игру обслуживал Алексей Сухой.
    • Екатеринбургская команда ушла от поражения благодаря голу на 89-й минуте.
    • Почти весь второй тайм уральцы играли вдесятером.

    «Считаю, мы играли хорошо. Единственное – немного испугались в первые 15 минут, задергались, не знали, куда бежать. Егорычев прилично сыграл на месте Бикфалви, гол забил. Мяч держал, качественные передачи выполнял. Вообще команда смотрелась! В эпизоде с первым голом только не доработали.

    А вот второй мяч ЦСКА... Такие пенальти не ставят! Да еще и VAR «удружил». Ну если ты видишь, что ничего не случилось, зачем ты идешь смотреть этот VAR?! Что-то с нашими судьями происходит... Казарцев вот вчера натворил в матче «Ротор»«Уфа». Не очень хочу вдаваться в тему судейства. Но мы напишем письмо в РФС, попросим разобрать работу Сухого в ряде эпизодов. Еще сам все пересмотрю. Решим.

    Я считаю, что судейство должно быть одинаково объективным в обе стороны. В течение всего матча Магнуссон задевал Пашу [Погребняка] и фолил на нем. Даже в эпизоде с удалением Паша убегал от него и тот, понимая это, начал первый его цеплять. Когда судья показал вторую желтую Паше, он аргументировал это тем, что Паша бросил в него мяч, хотя все мы видели, что мяч никто не бросал. Паша вспылил, да – некрасивый поступок. Учитывая их борьбу с Магнуссоном весь матч, удалять Павла я бы не стал.

    Я смотрел матч очень внимательно, все спорные решения трактовались в пользу армейцев. Сейчас хорошо работает судейско-экспертная комиссия – мы попросим их разобраться. Должен был быть штрафной в нашу пользу, а в итоге вторая желтая. Пусть разбираются эксперты в этом, повторюсь, мы будем оспаривать это решение.

    По ощущениям, симпатии арбитра были к ЦСКА. Если спросить сейчас, довольны ли судейством в тренерском штабе ЦСКА, то я думаю, что они ответят наоборот. Судейство – всегда спорная вещь. Алексей вроде хороший парень, но сегодня я в нем немного разочаровался.

    Конечно, порядка стало побольше. Тенденция к улучшению есть. Хочу поблагодарить судейский комитет. Но все равно в каждом туре такие ляпы... Ну они же опытные парни, а такое допускают... Не знаю. Сложно это комментировать. Арбитры, вы же смотрите футбол, ну как-то учитесь, прогрессируйте что ли уже», – сказал Иванов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +817

      Dr.Metal 4 часа назад

      Ага и про Погребняка с Магнуссоном не забудьте отметить в своей штрафной

      0
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      Рейтинг: +19740

      Боцман59rus 9 часов назад

      Ты чучело напиши как с Тереком доги гоняли и под Зеню ложились

      2
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      ...
      Рейтинг: +395

      GammiD > Боцман59rus 9 часов назад

      Так они и под коней ложились всегда, тут видать из северной столицы смска с большим количеством нулей пришла.

      0
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      Рейтинг: +5890

      САДЫЧОК 11 часов назад

      Слышишь , ты Иванов , одного только деревянного Погребняка -можно сразу не удалять -а на скамью подсудимых !

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