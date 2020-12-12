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  • Глава судейского комитета РФС признал ошибку Казарцева в матче «Ротор» – «Уфа»

Глава судейского комитета РФС признал ошибку Казарцева в матче «Ротор» – «Уфа»

12 декабря 2020, 17:44
8

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал оценку работе арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура РПЛ между «Ротором» и «Уфой» (1:0).

В середине второго тайма рефери после просмотра VAR не назначил пенальти в ворота волгоградцев за попадание мяча в руку Беке Микелтадзе в штрафной площади.

«Это очевидная ошибка арбитра. К сожалению, это не первая ошибка (этого арбитра), видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации.

Получается, в очередной раз фигурирует арбитр Казарцев. Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы.

Можно ли отстранить от футбола Казарцева? Вы знаете, пока говорить об этом рано. В случаях с другими отстраненными арбитрами были определенные факты выявлены и шло серьезное расследование. Но непрофессиональные, неподготовленные арбитры не должны судить, это очевидно. Сейчас будем разбираться более подробно», – сказал Хачатурянц.

«Судейство было, безусловно, предвзятым»: «Уфа» будет добиваться отстранения Казарцева

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ротор Уфа Казарцев Василий
Комментарии (8)
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вальтер 79
1607786760
ошибки признает а делать ничего не делает ппц судейство все как всегда топ судьи у нас просто))))))))))
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PAREVG.
1607787506
А для чего ВАР??? Если арбитр, что смотрит, что не смотрит, а судит так, как ему надо (велели, заплатили выгодно) или по собственной дури, или не любви к Уфе... Для чего ВАР???????????????? Если видеосудья не может повлиять на неверное решение судьи в поле???????????????? Надо как в хоккее, там именно видео судья имеет главное слово.
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Muboraksho
1607787630
Ну судя негодяй. Разве можно так относится к своим обязанностям?
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paracetamol
1607797264
И этот ара правил не знает. В правилах написано про игру рукой, а не попадание в руку. Может ара не на своем месте, отправить его правила поучить?
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