Глава судейского комитета РФС признал ошибку Казарцева в матче «Ротор» – «Уфа»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал оценку работе арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура РПЛ между «Ротором» и «Уфой» (1:0).

В середине второго тайма рефери после просмотра VAR не назначил пенальти в ворота волгоградцев за попадание мяча в руку Беке Микелтадзе в штрафной площади.

«Это очевидная ошибка арбитра. К сожалению, это не первая ошибка (этого арбитра), видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации.

Получается, в очередной раз фигурирует арбитр Казарцев. Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы.

Можно ли отстранить от футбола Казарцева? Вы знаете, пока говорить об этом рано. В случаях с другими отстраненными арбитрами были определенные факты выявлены и шло серьезное расследование. Но непрофессиональные, неподготовленные арбитры не должны судить, это очевидно. Сейчас будем разбираться более подробно», – сказал Хачатурянц.

«Судейство было, безусловно, предвзятым»: «Уфа» будет добиваться отстранения Казарцева