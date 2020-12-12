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    Глава судейского комитета РФС признал ошибку Казарцева в матче «Ротор» – «Уфа»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал оценку работе арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура РПЛ между «Ротором» и «Уфой» (1:0).

    В середине второго тайма рефери после просмотра VAR не назначил пенальти в ворота волгоградцев за попадание мяча в руку Беке Микелтадзе в штрафной площади.

    «Это очевидная ошибка арбитра. К сожалению, это не первая ошибка (этого арбитра), видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации.

    Получается, в очередной раз фигурирует арбитр Казарцев. Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы.

    Можно ли отстранить от футбола Казарцева? Вы знаете, пока говорить об этом рано. В случаях с другими отстраненными арбитрами были определенные факты выявлены и шло серьезное расследование. Но непрофессиональные, неподготовленные арбитры не должны судить, это очевидно. Сейчас будем разбираться более подробно», – сказал Хачатурянц.

    «Судейство было, безусловно, предвзятым»: «Уфа» будет добиваться отстранения Казарцева

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    Источник: «Р-Спорт»

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    12.12.2020 17:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 12 декабря, 21:21

      И этот ара правил не знает. В правилах написано про игру рукой, а не попадание в руку. Может ара не на своем месте, отправить его правила поучить?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1086

      Muboraksho 12 декабря, 18:40

      Ну судя негодяй. Разве можно так относится к своим обязанностям?

      0
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      Рейтинг: +1990

      PAREVG. 12 декабря, 18:38

      А для чего ВАР???
      Если арбитр, что смотрит, что не смотрит, а судит так, как ему надо (велели, заплатили выгодно) или по собственной дури, или не любви к Уфе...
      Для чего ВАР???????????????? Если видеосудья не может повлиять на неверное решение судьи в поле????????????????
      Надо как в хоккее, там именно видео судья имеет главное слово.

      3
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      Рейтинг: +1086

      Muboraksho > PAREVG. 12 декабря, 18:42

      Ну какая польза теперь от наших возражений и если даже судью выгонять с работы.

      0
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      Рейтинг: +6123

      Владислав Vlad > PAREVG. 12 декабря, 19:38

      Видеосудья уже привозил в сторону Спартака два пенальти, которых рядом не было.
      Отвечать за решения должен главный судья. Посмотрел повтор - решай.
      И если он не видит нарушения, а все остальные видят - то нужно с таким разбираться и лучше через прокуратуру.
      Действительно - есть ВАР - смотри момент с разных сторон.
      Вообще, любой пенальти должен смотреть главный, а не надеяться на ВАР. И только он должен принимать решение.

      3
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      Рейтинг: +1990

      PAREVG. > Владислав Vlad 12 декабря, 22:53

      Ну, не знаю, много лет хожу на хоккей, в отличие от футбола, не могу смотреть его по ТВ. Видео судей там ввели давно, и как-то сразу, все нормально заработало, на табло показывают то что просматривают видео судьи, (кстати, в отличии от футбола, не известно кто они и где сидят) затем они выносят вердикт по телефону арбитру на льду, если он не согласен с их решением, просматривают одновременно, не прерывая телефонной связи, пока не придут к общему решению.
      Самое бОльшее, на моей памяти, было около получаса.

      Но, там проще тем, что вся КХЛ, не принадлежит газпрому, и судейский корпус - тем более. А так как в командах играют мировые звезды, арбитры так грубо и топорно команды не убивают, а некоторые наоборот тянут вверх, чтобы они не вылетели в свои чемпионаты, а остались в КХЛ.

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      Рейтинг: +6123

      Владислав Vlad > PAREVG. 5 часов назад

      Соглашусь. Просто что бы до такого дойти, что ВАР будет принимать верные решения, нужно что бы главные арбитры научились брать ответственность на себя. А для этого они обязаны просматривать каждый момент сами. Т.е. не заметил - получил от ВАР сообщение - пошёл смотреть сам. Тогда и будет спрашивать с кого, а то у нас - то ли ВАР не так сказал, то ли главный не так понял. А в итоге - чемпионат катится по наклонной. И судьи играют в этом тоже большую роль - иногда игрок даже не сможет настроиться на матч, если будет уверен, что опять будут свистеть против него.

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      Рейтинг: +174

      вальтер 79 12 декабря, 18:26

      ошибки признает а делать ничего не делает ппц судейство все как всегда топ судьи у нас просто))))))))))

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      Рейтинг: +18640

      bset > вальтер 79 12 декабря, 19:54

      Просто если всех отстранить разом, судить будет некому. Похоже придется снова иностранцев звать, пока ситуация не исправится.

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      Рейтинг: +174

      вальтер 79 > bset 13 декабря, 00:08

      я тоже думаю без иностранцев никак потому что наши судьи это просто дно

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      Рейтинг: +6123

      Владислав Vlad > bset 5 часов назад

      Иностранцы в валюте берут. Кое-кому это не выгодно. Хотя..... бабки-то общие - трать направо-налево.))))))

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