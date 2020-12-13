Погребняк замахнулся на судью мячом. Арбитр удалил его после подсказки

Ветеран должен подавать пример своей игрой а тут подвел команду.
Нападающий «Урала» Павел Погребняк получил красную карточку в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).
В начале второго тайма футболисту показали желтую карточку за удар рукой в лицо соперника. Тот остался недоволен решением арбитра Алексея Сухого и замахнулся на него мячом.
Судья не увидел поступок Погребняка, поскольку находился спиной к нему, но помощники сообщили главному рефери о случившемся.
В итоге Погребняк получил второе предупреждение и был удален с поля.
Погребняк замахнулся на судью за его спиной, но все равно схватил удалениеАрбитру помогли помощники, и красная все-таки доехала до ПавлаА на концовку встречи ЦСКА и «Урала» влетай в эфир Матч ТВ:https://t.co/OnHPDhWZ78 pic.twitter.com/oygTazAsSF— Матч ТВ (@MatchTV) December 13, 2020