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  • Погребняк замахнулся на судью мячом. Арбитр удалил его после подсказки

Погребняк замахнулся на судью мячом. Арбитр удалил его после подсказки

13 декабря 2020, 23:19
13

Нападающий «Урала» Павел Погребняк получил красную карточку в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

В начале второго тайма футболисту показали желтую карточку за удар рукой в лицо соперника. Тот остался недоволен решением арбитра Алексея Сухого и замахнулся на него мячом.

Судья не увидел поступок Погребняка, поскольку находился спиной к нему, но помощники сообщили главному рефери о случившемся.

В итоге Погребняк получил второе предупреждение и был удален с поля.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Погребняк Павел Сухой Алексей
Комментарии (13)
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zabvo9406
1607890859
дерево ******
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Plyash
1607891519
За такое действо нужно отстранять игроков на пять матчей минимум,ещё и по репе себя постучал.Иначе судей скоро в ..уй ставить не будут.
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Argon
1607892420
красная по делу.
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Nesterenko
1607896903
Дебильный чемпионат с дебильными игроками, дебильными тренерами, дебильными руководителями. Ну и что скрывать, дебильными ВАРом.))))
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Павелий
1607899328
В очередной раз жаль, что этого упыря выпустила знаменитая академия Спартака.
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Михаил_Боярский
1607908064
побревняк пусть теперь дальше себя по скворечнику стучит. я бы за этот жест еще на матч дискву впаял.
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Dr.Metal
1607924985
Тут дисквалифицировать матча на 3 чтобы другим не повадно было. Нах судей посылают, Широков бьет ногами и руками, распустились игроки. В европе бы матчей на 10 присел бы
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Sterh
1607927064
Надо было не вторую желтую, а прямую красную. И дисквалификацию матчей на 5-10. "Звездные" пенсионеры последнее время совсем берегов не видят. Хотя ни один из них даже до Леванте-Эвертона не дотянул. Не говоря уж про Барсу, Баварию или МЮ..
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САДЫЧОК
1607927452
Погребняк-звездун ! Строго наказать , этого парня с лицом деревенского пастуха !
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zigbert
1607956832
Ветеран должен подавать пример своей игрой а тут подвел команду.
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