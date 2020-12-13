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    Погребняк замахнулся на судью мячом. Арбитр удалил его после подсказки

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк получил красную карточку в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

    В начале второго тайма футболисту показали желтую карточку за удар рукой в лицо соперника. Тот остался недоволен решением арбитра Алексея Сухого и замахнулся на него мячом.

    Судья не увидел поступок Погребняка, поскольку находился спиной к нему, но помощники сообщили главному рефери о случившемся.

    В итоге Погребняк получил второе предупреждение и был удален с поля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.12.2020 23:19
    Комментарии17
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      Рейтинг: +81348

      zigbert 3 часа назад

      Ветеран должен подавать пример своей игрой а тут подвел команду.

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      Рейтинг: +61

      russkiisergei 10 часов назад

      вообще уже ох...ли эти футболеры, за такое надо наказывать, причём жестко

      0
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      Рейтинг: +5890

      САДЫЧОК 11 часов назад

      Погребняк-звездун ! Строго наказать , этого парня с лицом деревенского пастуха !

      3
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      Рейтинг: +389

      ab15488 11 часов назад

      Погребняк замахнулся, вспомнил, что у широкова суд за подобное и слился)

      1
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      Рейтинг: +224

      Sterh 11 часов назад

      Надо было не вторую желтую, а прямую красную. И дисквалификацию матчей на 5-10.
      "Звездные" пенсионеры последнее время совсем берегов не видят.
      Хотя ни один из них даже до Леванте-Эвертона не дотянул. Не говоря уж про Барсу, Баварию или МЮ..

      2
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      Рейтинг: +817

      Dr.Metal 11 часов назад

      Тут дисквалифицировать матча на 3 чтобы другим не повадно было. Нах судей посылают, Широков бьет ногами и руками, распустились игроки. В европе бы матчей на 10 присел бы

      3
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      Рейтинг: +514

      Урия Гип 2 14 часов назад

      Белому человеку непозволительно так себя вести.

      1
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      Рейтинг: +876

      Михаил_Боярский 16 часов назад

      побревняк пусть теперь дальше себя по скворечнику стучит. я бы за этот жест еще на матч дискву впаял.

      5
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      Рейтинг: +4014

      Павелий 19 часов назад

      В очередной раз жаль, что этого упыря выпустила знаменитая академия Спартака.

      0
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 19 часов назад

      Соперник Паши первым пытался его остановить недозволенным примом, но карточки не получил. Судья оказался провокатором, он спровоцировал Погреба на эмоциональную реакцию.

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