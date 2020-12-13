Погребняк замахнулся на судью мячом. Арбитр удалил его после подсказки

Нападающий «Урала» Павел Погребняк получил красную карточку в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

В начале второго тайма футболисту показали желтую карточку за удар рукой в лицо соперника. Тот остался недоволен решением арбитра Алексея Сухого и замахнулся на него мячом.

Судья не увидел поступок Погребняка, поскольку находился спиной к нему, но помощники сообщили главному рефери о случившемся.

В итоге Погребняк получил второе предупреждение и был удален с поля.