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    РПЛ. «Ротор» дома победил «Уфу», но остался на последнем месте

    В матче 18-го тура РПЛ «Ротор» на своем поле выиграл у «Уфы» со счетом 1:0.

    Единственный гол в игре на 78-й минуте забил Камиль Муллин.

    Волгоградцы теперь имеют в своем активе 11 очков, но это не помогло команде покинуть последнее место в турнирной таблице. Башкирцы после поражения остались на 14-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Ротор (Волгоград) – Уфа – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Муллин, 78.

    «Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулeв, Кипиани (Муллин, 46), Давиташвили (Серченков, 90), Микелтадзе (Песегов, 80), Фламарион.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов (Голубев, 57), Мрзляк, Сысуев (Йокич, 77), Жамалетдинов.

    Предупреждения: Алейник, 43; Кипиани, 45; Микелтадзе, 52; Степанов, 59; Макаров, 67; Давиташвили, 81; Фламарион, 84 – Камилов, 42; Мрзляк, 45+2; Сысуев, 46; Плиев, 50; Табидзе, 66; Морозов, 72; Йокич, 90+1.

    Удаление: нет – Морозов, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    12.12.2020 15:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +915

      опус 2 12 декабря, 17:52

      У меня только один вопрос - как судья мог не поставить пенальти ,после просмотра WAR !? И бескорыстно ли он это сделал ?

      0
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      Рейтинг: +16406

      slavutiq70 12 декабря, 16:35

      С победой Ротор,рад за вас Волгоградцы,,,,желаю остаться в вышке,,,

      2
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      Рейтинг: +34

      Ageorgov 12 декабря, 16:23

      С победой "Ротор"! Во втором по - напористей заиграл, да и судья "мала-мала" не заметил..

      0
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      Рейтинг: +7018

      ivany4 12 декабря, 16:19

      Заставил себя посмотреть этот "футбол" в высшей лиги России. Вероятно это нужно для появления новых игроков, но тягаться с первой 6-8-ой, в зависимости от сезона - бесперспективно. Скорее всего РФС нужно то-то менять в нашем футболе. Причем с низу до верху.
      Ближе к концу матча, вспомнился футбольный путь Уфы. А потом увольнение Газизова из Спартака. Не хотелось бы видеть такую игру Спартака, по прошествии трех лет руководства Газизовым.

      1
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      Рейтинг: +6134

      Alekxei Z. 12 декабря, 16:10

      Господин Казарцев , вы мудак или как ???
      Фиолетово обе команды , но какие тогда пенальти надо ставить ?
      Смотрит ВАР и ....о..х..у...е...т...ь
      Гнать таких в три шеи...

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      Рейтинг: +48

      ryzhic07 12 декабря, 16:06

      Роооооооооотоооооооооооррррррррр!

      0
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      Рейтинг: -401

      net zenit1967 > ryzhic07 12 декабря, 16:08

      чееееееееееееееееммммммммммппппппиииииииооннннннн!

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      Рейтинг: +43774

      portero 12 декабря, 16:05

      Три очка есть, вторая победа но до спасения далеко... хотя если помогать немного то победы пойдут.

      2
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      Рейтинг: +13439

      derrik2000 > portero 12 декабря, 16:08

      Думаю, что если Ротор и весной так же продолжит ИГРАТЬ, то останется в премьер-лиге.
      По крайней мере, очень желаю этого: Ротор одна из немногих ИГРАЮЩИХ команд.

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      Рейтинг: +672

      tushkanlz 12 декабря, 16:05

      « Ротор» - с победой! но кисть руки Микелтадзе мяч всё-таки отбила…11-ти метровый был, а это …судейский «косяк», да и карточек надавал изрядно. 2-ой тайм гораздо был интересней первого.

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      Рейтинг: +13439

      derrik2000 12 декабря, 16:04

      Интересно, ЭСК РФС признает решение Казарцева не назначать пенальти в ворота "Ротора" за игру рукой правильным или, наоборот, признает ошибочным?
      На мой непрофессиональный взгляд, хоть я и симпатизирую Ротору за его ИГРУ, пенальти всё таки был.
      Посмотрим, что скажут профессионалы РФС...

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