РПЛ. «Ротор» дома победил «Уфу», но остался на последнем месте

В матче 18-го тура РПЛ «Ротор» на своем поле выиграл у «Уфы» со счетом 1:0.

Единственный гол в игре на 78-й минуте забил Камиль Муллин.

Волгоградцы теперь имеют в своем активе 11 очков, но это не помогло команде покинуть последнее место в турнирной таблице. Башкирцы после поражения остались на 14-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Ротор (Волгоград) – Уфа – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Муллин, 78.

«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулeв, Кипиани (Муллин, 46), Давиташвили (Серченков, 90), Микелтадзе (Песегов, 80), Фламарион.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов (Голубев, 57), Мрзляк, Сысуев (Йокич, 77), Жамалетдинов.

Предупреждения: Алейник, 43; Кипиани, 45; Микелтадзе, 52; Степанов, 59; Макаров, 67; Давиташвили, 81; Фламарион, 84 – Камилов, 42; Мрзляк, 45+2; Сысуев, 46; Плиев, 50; Табидзе, 66; Морозов, 72; Йокич, 90+1.

Удаление: нет – Морозов, 74.

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