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  • РПЛ. «Ротор» дома победил «Уфу», но остался на последнем месте

РПЛ. «Ротор» дома победил «Уфу», но остался на последнем месте

12 декабря 2020, 15:58
9

В матче 18-го тура РПЛ «Ротор» на своем поле выиграл у «Уфы» со счетом 1:0.

Единственный гол в игре на 78-й минуте забил Камиль Муллин.

Волгоградцы теперь имеют в своем активе 11 очков, но это не помогло команде покинуть последнее место в турнирной таблице. Башкирцы после поражения остались на 14-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Ротор (Волгоград) – Уфа – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Муллин, 78.

«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулeв, Кипиани (Муллин, 46), Давиташвили (Серченков, 90), Микелтадзе (Песегов, 80), Фламарион.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов (Голубев, 57), Мрзляк, Сысуев (Йокич, 77), Жамалетдинов.

Предупреждения: Алейник, 43; Кипиани, 45; Микелтадзе, 52; Степанов, 59; Макаров, 67; Давиташвили, 81; Фламарион, 84 – Камилов, 42; Мрзляк, 45+2; Сысуев, 46; Плиев, 50; Табидзе, 66; Морозов, 72; Йокич, 90+1.

Удаление: нет – Морозов, 74.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ротор Уфа
Комментарии (9)
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derrik2000
1607778283
Интересно, ЭСК РФС признает решение Казарцева не назначать пенальти в ворота "Ротора" за игру рукой правильным или, наоборот, признает ошибочным? На мой непрофессиональный взгляд, хоть я и симпатизирую Ротору за его ИГРУ, пенальти всё таки был. Посмотрим, что скажут профессионалы РФС...
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tushkanlz
1607778310
« Ротор» - с победой! но кисть руки Микелтадзе мяч всё-таки отбила…11-ти метровый был, а это …судейский «косяк», да и карточек надавал изрядно. 2-ой тайм гораздо был интересней первого.
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portero
1607778333
Три очка есть, вторая победа но до спасения далеко... хотя если помогать немного то победы пойдут.
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ryzhic07
1607778399
Роооооооооотоооооооооооррррррррр!
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ivany4
1607779190
Заставил себя посмотреть этот "футбол" в высшей лиги России. Вероятно это нужно для появления новых игроков, но тягаться с первой 6-8-ой, в зависимости от сезона - бесперспективно. Скорее всего РФС нужно то-то менять в нашем футболе. Причем с низу до верху. Ближе к концу матча, вспомнился футбольный путь Уфы. А потом увольнение Газизова из Спартака. Не хотелось бы видеть такую игру Спартака, по прошествии трех лет руководства Газизовым.
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Ageorgov
1607779422
С победой "Ротор"! Во втором по - напористей заиграл, да и судья "мала-мала" не заметил..
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slavа0508
1607780131
С победой Ротор,рад за вас Волгоградцы,,,,желаю остаться в вышке,,,
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опус 2
1607784741
У меня только один вопрос - как судья мог не поставить пенальти ,после просмотра WAR !? И бескорыстно ли он это сделал ?
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