УАФ отправила в CAS апелляцию на техническое поражение в игре со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) составила и отправила в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) апелляцию на результат матча Лиги наций против Швейцарии. Игра не состоялась из-за вспышки коронавируса у украинцев, и им засчитали техническое поражение.

В Украине считают, что техническое поражение присуждено несправедливо и что судьба матча должна решаться на поле.