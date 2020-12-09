Bobsoccer: «Зенит» накажет Дриусси за слова про «дерьмовую позицию»

«Зенит» накажет аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси. Футболист во время стрима выразил недовольство позицией на поле.

24-летний форвард будет оштрафован за «несанкционированные высказывания в публичном пространстве», сообщает Bobsoccer.

По информации источника, у Дриусси нет конфликта с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Аргентинец должен отправиться с командой на зимние сборы.

Дриусси забил на 16-й минуте матча с «Боруссией» (1:2) в Лиге чемпионов.

Семак – о словах Дриусси про «дерьмовую позицию»: «Возможно, ему некомфортно, но он приносит пользу»