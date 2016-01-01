Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Bobsoccer: «Зенит» накажет Дриусси за слова про «дерьмовую позицию»

    «Зенит» накажет аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси. Футболист во время стрима выразил недовольство позицией на поле.

    24-летний форвард будет оштрафован за «несанкционированные высказывания в публичном пространстве», сообщает Bobsoccer.

    По информации источника, у Дриусси нет конфликта с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Аргентинец должен отправиться с командой на зимние сборы.

    • Дриусси забил на 16-й минуте матча с «Боруссией» (1:2) в Лиге чемпионов.

    Семак – о словах Дриусси про «дерьмовую позицию»: «Возможно, ему некомфортно, но он приносит пользу»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1004

      Бoрат 9 минут назад

      Правильно : накажем , шалунишку , накажем . Гыгыгы . Главное , видео не забыть выложить . Гыгыгы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1870

      Бриг 14 минут назад

      Провокация явная. Бобсокер-в помойку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Санчес65 24 минуты назад

      Дриусси займет позицию Азмуна и Дзюба его накажет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1226

      Стыдно за зенит 25 минут назад

      Шлюба трахает Азмуна в раздевалке - все нормально, Шлюба дрочит на камеру - тоже норм, а тут надо конечно наказать)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4483

      playsh 31 минуту назад

      За что наказывать,идиоты.Человек высказал своё мнение,имеет право,но играет ведь там,где тренер велит.И неплохо играет.В очередной раз удивляет этот бело-голубой коллектив.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5709

      maior-60 42 минуты назад

      Играть бы научились.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3369

      Puddle 44 минуты назад

      Зенит» накажет спортаг 16 декабря

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1243

      Ужас Бората 44 минуты назад

      А члена кружка "Шаловливые ручонки"?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2989

      raritet 1 час назад

      Лично я отправил всю эту команду на все 4 стороны, а купил бы целиком Локомотив. Там люди хотя бы стараются . Пусть не всегда получается против грандов.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81235
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru