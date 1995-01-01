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    Дриусси: «Три года я играю на дерьмовой позиции и в любой момент готов вернуться в «Ривер Плейт»

    Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси во время стрима выразил недовольство позицией на поле. Преимущественно он играет на левом краю атаки.

    «Скучаю по «Ривер Плейту», где был форвардом. Уже три года я играю на дерьмовой позиции. Я устал и готов в любой момент вернуться», – сказал Дриусси.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TyC Sports

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии75
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      Рейтинг: +598

      rammax fcsm 1 минуту назад

      расписное дерьмусси играет как дерьмо в дерьмовом клубике.... ЗАТО БАБЛО ШОКОЛАДНОЕ!!!!!! прям мученик ипаный!!!

      0
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      Рейтинг: +249

      O-kolesov 11 минут назад

      Дерьмовая позиция появляется от дерьмового футболиста.

      0
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      Рейтинг: +367

      inzek > O-kolesov 4 минуты назад

      а разве не от дерьмового тренера?

      0
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      Рейтинг: +2433

      neim 12 минут назад

      Так ты еще и в дерьмовой команде играешь, не только в позиции. Эко тебя угораздило. Вали быстрей в южную америку.

      1
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      Рейтинг: +11562

      alarm > neim 2 минуты назад

      манише и компания с тобой полностью согласны)

      0
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      Рейтинг: +5328

      Рубинище 33 минуты назад

      устал позорится.

      3
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      Рейтинг: +1307

      spam2009 36 минут назад

      Но бабки решают все, поэтому хоть я и в дерьме, но бабки крутятся-позиция мутится

      1
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      Рейтинг: +715

      Сергей Каспийский 36 минут назад

      Нужно сделать видеообзор всех игр, когда он с 5 метров не попадал в ворота, а сколько у него не точных пасов? В Южной Америке столько техничных сборников, которые реально могли бы усилить Зенит и купить их можно было не за 15 млн. НО! Когда Дзюба мертвый и ходит пешком по полю, игроку дали бы шанс в нападении

      1
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      ...
      Рейтинг: +3373

      Гавроша > Сергей Каспийский 33 минуты назад

      Вот именно, слишком много он моментов транжирит, не тянет он на нападающего, пусть лучше в середине бегает.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3373

      Гавроша 38 минут назад

      А чего тут столько свиней, новость о Зените?

      2
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      ...
      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица > Гавроша 36 минут назад

      А чего столько бомжей было вчера после матча Спартака?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11562

      alarm > Голубая устрица 26 минут назад

      радовались за спратак! поздравляли с успешной покупкой судьи и половины основы тамбова!

      1
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      ...
      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица > alarm 21 минуту назад

      Ты дура, про синит лучше говори, и про Урал, как он булки раздвинул за не хилое вознаграждение, и судейка две пенки поставил, кто бы хрюкал сейчас про купленный Тамбов и судью))? Ты дебилом родился дебилом и помрёшь походу, ничего тебя не исправит))

      2
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      ...
      Рейтинг: +11562

      alarm > Голубая устрица 19 минут назад

      20 матчей зенит-урал.
      17 побед зенита, 3 ничьи.
      ты уверен, что мы только вчера занесли такому грозному сопернику?)

      0
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      ...
      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица > alarm 16 минут назад

      Вот и мы пришли порадоваться за зенит)) а в матче со Спартаком Урал жилы рвал, не так ли? А вот с синитом чет не заметно было чтобы они так же как со Спартаком играли, не скажешь ли почему так?) И кто ещё кому деньжат подкинул, а, чтоб матч слить, а по Тамбову вчера не скажешь что им приплатили, чтоб они игру слили) у вас бомжей походу мухи в глазах е.бутся раз вы очевидных вещей не видите! У вас все говно б.ля,одни вы только чистые и золотые

      1
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      ...
      Рейтинг: +11562

      alarm > Голубая устрица 15 минут назад

      и, вдогонку. зенит 5:1 спартак не так давно было. по твоей логике выходит, что хрюканы позорные раздвинули булки ещё до того, как подъехали на стадион. и пенальти, кстати, был. всего 1, правда, и то в ворота зенита.
      предполагаю, что в нынешних реалиях вазелин спартаку будут выдавать стюардессы, ещё на подлёте к питеру. гы-гы!

      -1
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      ...
      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица > alarm 15 минут назад

      Всегда заносите

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица > alarm 12 минут назад

      Когда это было то, не так давно)) ахаха ну ты и клоун, я могу сказать ЦСКА сенит 4:0 было, и Спартак синит 4:2 и чо?))

      1
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      ...
      Рейтинг: +11562

      alarm > Голубая устрица 10 минут назад

      ну вы же визжите, что ваше чемпионство было недавно, буквально вчера. если так - то и отодранный нами спартаг был тоже недавно, уже после того, как вы купили чемпионство.

      -1
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      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица > alarm 9 минут назад

      Помнится ты тоже самое говорил про первый матч Спартака и вонючих бомжей, правда чет ты потом подзаткнулся, )) гы гы, и в этот раз, нарывается, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, и кстати раз уже начал про вазелин, то запасайтесь, впереди БД)) гы гы

      0
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      ...
      Рейтинг: +11562

      alarm > Голубая устрица 7 минут назад

      кстати, очень понравилось, как вы построили открывашку. первый матч на ней с цска. кони, значит, приехали, ойпнули вас во все щели 0:4, после игры сказали "хороший стадион, нам понравилось". гы-гы! точнее игого!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11562

      alarm > Голубая устрица 7 минут назад

      в прошлом сезоне зенит ТРИЖДЫ отодрал вонючих свиней. ты потом рыло месяцами не показывал. гы-гы!

      0
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      ...
      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица > alarm 6 минут назад

      Ты не путайся, покупает печенёнства синит, а не Спартак, все знают это вся страна, зато потом в Еврокубка полные щеки заглатываете)) гы гы, а ты чё со свечкой стоял и смотрел, как Спартак чемпионство покупает? )) Ну ты клоун гы гы

      0
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      ...
      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица > alarm 3 минуты назад

      И я не визжу а говорю, да и вообще мне пох, ну взяли и взяли чемпионство, ну молодцы, и чё про него визжать, смысл?) Все равно оно не вечно! А вот ты видишь, с пеной у рта пытаясь мне что-то доказать)

      0
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      ...
      Рейтинг: +11562

      alarm > Голубая устрица 3 минуты назад

      вот зашквар про пиченёнства ты зря вспомнил, поскольку это исключительно ваша тема, с тобой в главной роли. гы-гы-гы!!
      https://www.youtube.com/watch?v=QAfs6jhgMFc

      0
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      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица 40 минут назад

      Питорские шл.юшки заминусовали сразу, гыгы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица 46 минут назад

      За соснит стыдно очень, и за щекатряса аларма тоже,)) гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11562

      alarm > Голубая устрица 40 минут назад

      бом-бом-бом, устричное рыло))

      1
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      ...
      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица > alarm 39 минут назад

      У тебя снова очко застучало, рыло?)) Не завидую тебе рыло

      3
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      ...
      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица > alarm 37 минут назад

      Подожди, скоро спрятаетесь снова петушки дрочнита, после матча ЛЧ)) будет тебе бом бом)) рыло алармное

      1
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      ...
      Рейтинг: +11562

      alarm > Голубая устрица 27 минут назад

      ну, я-то точно не сныкаюсь, если только меня не забанят. а вот тебя я точно буду безрезультатно искать 16 числа, когда вас поимеют. а кого-то даже и в устричное рыло)

      2
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      Рейтинг: +9899

      JTherry 53 минуты назад

      Семак не держит раздевалку... стоит в скором времени ожидать сообщения в СМИ о трудностях перевода с "аргентинского")) на русский...

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