Дриусси: «Три года я играю на дерьмовой позиции и в любой момент готов вернуться в «Ривер Плейт»

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси во время стрима выразил недовольство позицией на поле. Преимущественно он играет на левом краю атаки.

«Скучаю по «Ривер Плейту», где был форвардом. Уже три года я играю на дерьмовой позиции. Я устал и готов в любой момент вернуться», – сказал Дриусси.