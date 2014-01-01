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    Семак – о словах Дриусси про «дерьмовую позицию»: «Возможно, ему некомфортно, но он приносит пользу»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова нападающего Себастьяна Дриусси. Аргентинец во время стрима выразил недовольство позицией на поле.

    «Поставил в состав Дриусси после его слов? Я очень редко ориентируюсь на слова, за исключением тех случаев, когда они совпадают с моим мнением. Что касается его высказываний друзьям, болельщикам, конечно, это плохо, это удар по имиджу, но главное, что он делает на поле.

    Играя на своей позиции, он забил 11 мячей, а на позиции форварда — пять. Возможно, ему некомфортно на этой позиции, но на ней он приносит пользу. Сегодня поставили Дриусси, потому что он больше участвует в организации атаки. Возможно, сегодня это то, что нам нужно», – сказал Семак перед матчем с дортмундской «Боруссией».

    • Дриусси забил на 16-й минуте матча с «Боруссией» (1:0, первый тайм).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +151

      _-G-F-_ 1 час назад

      Уважаемый Семак, пожалуйста, как можно дольше не выпускай Дзюбу во втором тайме. Мне то, что я вижу сейчас нравится куда больше, чем та игра когда он на поле. Оказывается умеет Зенит играть низом и нетривиально, жаль показывают они это когда уже ничего не изменить.

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