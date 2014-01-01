Семак – о словах Дриусси про «дерьмовую позицию»: «Возможно, ему некомфортно, но он приносит пользу»

Уважаемый Семак, пожалуйста, как можно дольше не выпускай Дзюбу во втором тайме. Мне то, что я вижу сейчас нравится куда больше, чем та игра когда он на поле. Оказывается умеет Зенит играть низом и нетривиально, жаль показывают они это когда уже ничего не изменить.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова нападающего Себастьяна Дриусси. Аргентинец во время стрима выразил недовольство позицией на поле.
«Поставил в состав Дриусси после его слов? Я очень редко ориентируюсь на слова, за исключением тех случаев, когда они совпадают с моим мнением. Что касается его высказываний друзьям, болельщикам, конечно, это плохо, это удар по имиджу, но главное, что он делает на поле.
Играя на своей позиции, он забил 11 мячей, а на позиции форварда — пять. Возможно, ему некомфортно на этой позиции, но на ней он приносит пользу. Сегодня поставили Дриусси, потому что он больше участвует в организации атаки. Возможно, сегодня это то, что нам нужно», – сказал Семак перед матчем с дортмундской «Боруссией».
- Дриусси забил на 16-й минуте матча с «Боруссией» (1:0, первый тайм).
Дриусси: «Три года я играю на дерьмовой позиции и в любой момент готов вернуться в «Ривер Плейт»