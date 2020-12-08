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  • Семак – о словах Дриусси про «дерьмовую позицию»: «Возможно, ему некомфортно, но он приносит пользу»

Семак – о словах Дриусси про «дерьмовую позицию»: «Возможно, ему некомфортно, но он приносит пользу»

8 декабря 2020, 21:40
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова нападающего Себастьяна Дриусси. Аргентинец во время стрима выразил недовольство позицией на поле.

«Поставил в состав Дриусси после его слов? Я очень редко ориентируюсь на слова, за исключением тех случаев, когда они совпадают с моим мнением. Что касается его высказываний друзьям, болельщикам, конечно, это плохо, это удар по имиджу, но главное, что он делает на поле.

Играя на своей позиции, он забил 11 мячей, а на позиции форварда — пять. Возможно, ему некомфортно на этой позиции, но на ней он приносит пользу. Сегодня поставили Дриусси, потому что он больше участвует в организации атаки. Возможно, сегодня это то, что нам нужно», – сказал Семак перед матчем с дортмундской «Боруссией».

  • Дриусси забил на 16-й минуте матча с «Боруссией» (1:0, первый тайм).

Дриусси: «Три года я играю на дерьмовой позиции и в любой момент готов вернуться в «Ривер Плейт»

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Боруссия Д Дриусси Себастьян Семак Сергей
Комментарии (3)
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_-G-F-_
1607453034
Уважаемый Семак, пожалуйста, как можно дольше не выпускай Дзюбу во втором тайме. Мне то, что я вижу сейчас нравится куда больше, чем та игра когда он на поле. Оказывается умеет Зенит играть низом и нетривиально, жаль показывают они это когда уже ничего не изменить.
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serglider
1607462788
Ну, зато в его лексиконе наверняка появятся новые слова как: дерьмо, бабло и пёшёл на фик...
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Просто-333
1607479814
Комментарии Семака всё больше становятся похожи на высказывания Черномырдина. Говорит много и хре-н поймешь о чем
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