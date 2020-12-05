Форвард «Тамбова» Онугха: «Справлюсь с Жиго и Джикией. Не вижу в этом проблем»

Нападающий «Тамбова» Герман Онугха поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 17-го тура РПЛ против «Спартака».

– Как вам «Спартак» сейчас?

– В хорошей форме, идет в лидерах. Против таких команд всегда приятно играть и хочется показать, на что ты способен, на что способна команда. Если выйду на поле, буду максимально заряжен, как и все ребята. «Спартак» есть «Спартак», ему всегда хочется забить. Тем более, когда ты нападающий.

– Есть мнение, что «Спартак» однотипен.

– Не заметил особой разницы в разборе соперника перед матчем первого круга и сейчас. Но все равно москвичи много побеждают, идут в лидерах. Уверен, у них высокие задачи. Зная наше нынешнее положение, красно-белые выйдут на поле только ради победы. Тем интереснее.

– Как вам защита «Спартака»?

– Думаю, справлюсь и с Жиго, и с Джикией. Не вижу в этом проблем.

– Откуда такая уверенность?

– Знаю свои сильные стороны, за счет них и буду стараться играть.

– Нет ощущения, что эта связка соперника – самая мощная в РПЛ?

– Наверное, из-за сыгранности – да. Они полностью провели в паре прошлый сезон. Тем лучше. У меня будет больше мотивации, если выйду на поле.