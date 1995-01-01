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    Форвард «Тамбова» Онугха: «Справлюсь с Жиго и Джикией. Не вижу в этом проблем»

    Нападающий «Тамбова» Герман Онугха поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 17-го тура РПЛ против «Спартака».

    – Как вам «Спартак» сейчас?

    – В хорошей форме, идет в лидерах. Против таких команд всегда приятно играть и хочется показать, на что ты способен, на что способна команда. Если выйду на поле, буду максимально заряжен, как и все ребята. «Спартак» есть «Спартак», ему всегда хочется забить. Тем более, когда ты нападающий.

    – Есть мнение, что «Спартак» однотипен.

    – Не заметил особой разницы в разборе соперника перед матчем первого круга и сейчас. Но все равно москвичи много побеждают, идут в лидерах. Уверен, у них высокие задачи. Зная наше нынешнее положение, красно-белые выйдут на поле только ради победы. Тем интереснее.

    – Как вам защита «Спартака»?

    – Думаю, справлюсь и с Жиго, и с Джикией. Не вижу в этом проблем.

    – Откуда такая уверенность?

    – Знаю свои сильные стороны, за счет них и буду стараться играть.

    – Нет ощущения, что эта связка соперника – самая мощная в РПЛ?

    – Наверное, из-за сыгранности – да. Они полностью провели в паре прошлый сезон. Тем лучше. У меня будет больше мотивации, если выйду на поле.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3751

      Cleaner 13 минут назад

      Не уважают Спартака и не боятся. Даже в "Тамбове".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11400

      alarm 1 час назад

      заранее стыдно за спартак!

      -3
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      Рейтинг: +3373

      mopecekca > alarm 15 минут назад

      в жопу тебя ****** тоже заранее?

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