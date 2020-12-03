Лига чемпионов. «Зенит» разгромно уступил «Брюгге» и потерял шансы на выход в евровесну

«Зенит» проиграл «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Санкт-Петербурга пропустил три безответных мяча.

«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Он останется на последнем месте в группе F при любом исходе матча с «Боруссией».

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур

Брюгге (Бельгия) – Зенит (Россия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Де Кетелере, 33; 2:0 – Ванакен (с пенальти), 58; 3:0 – Ланг, 73.

«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Мехеле, Мата (Кейбус, 90+1), Коссону, де Кетеларе, Рикка, Ланг (Окереке, 88), Вольмер (Схрейверс, 88), Ванакен (Соболь, 88), Бонавентуре.

«Зенит»: Кержаков, Прохин, Ракицкий (Круговой, 46), Дуглас Сантос, Барриос, Сутормин, Ерохин (Оздоев, 46), Кузяев (Мусаев, 65), Дриусси (Мостовой, 46), Азмун, Малком (Шамкин, 75).

Предупреждения: нет – Сутормин, 67; Прохин, 90.

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