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    Лига чемпионов. «Зенит» разгромно уступил «Брюгге» и потерял шансы на выход в евровесну

    «Зенит» проиграл «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Клуб из Санкт-Петербурга пропустил три безответных мяча.

    «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Он останется на последнем месте в группе F при любом исходе матча с «Боруссией».

    Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур

    Брюгге (Бельгия) – Зенит (Россия) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Де Кетелере, 33; 2:0 – Ванакен (с пенальти), 58; 3:0 – Ланг, 73.

    «Брюгге»: Миньоле, Баланта, Мехеле, Мата (Кейбус, 90+1), Коссону, де Кетеларе, Рикка, Ланг (Окереке, 88), Вольмер (Схрейверс, 88), Ванакен (Соболь, 88), Бонавентуре.

    «Зенит»: Кержаков, Прохин, Ракицкий (Круговой, 46), Дуглас Сантос, Барриос, Сутормин, Ерохин (Оздоев, 46), Кузяев (Мусаев, 65), Дриусси (Мостовой, 46), Азмун, Малком (Шамкин, 75).

    Предупреждения: нет – Сутормин, 67; Прохин, 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии196
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      Рейтинг: +4522

      Каратель 1 минуту назад

      Пора разгонять это недоразумение под названием бзденит,а на вырученные деньги газифицировать страну

      0
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      Рейтинг: +5929

      Владислав Vlad 51 минуту назад

      Посмотрел обзор - Надежда была на Вилкова.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2827

      Axe111 56 минут назад

      Клоуны

      0
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      Рейтинг: +885

      O-Z 1 час назад

      Заслуженно!!! Примите поздравления!!!

      1
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      Рейтинг: +454

      mp7700 1 час назад

      Такое чувство, что задача у них одна.. выйти в лигу чемпионов, чтобы получить бабло и быстро слится... чтобы не надрывать свое дырявое очко и не играть на два фронта и весной снова стать чемпионом и снова снять бабла.. круговорот гавна с баблом в природе.

      2
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      Рейтинг: +3875

      Павелий 1 час назад

      А я в очередной раз напомню, что Халка и Витселя покупали на деньги "от будущих удачных игр в полуфиналах Лиги Чемпионов".

      3
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      Рейтинг: +1739

      vitvik 1 час назад

      Такова участь Великого Клуба - каждый год блистать в Лиге чемпионов!

      1
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      Рейтинг: +9369

      paracetamol 1 час назад

      До чего довел Семак команду? Один белг в окружении 5 зентивцев забивает гол. Малколму в спортшколу. Любой выпускник школы Зенита сыграл бы лучше. Азмуна и прочая г-но срочно продать, а говорящее дрочащее полено в первую очередь.

      1
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      Рейтинг: +5929

      Владислав Vlad > paracetamol 1 час назад

      Кому ваш дрочило нужен то? Всё - кормите его до пенсии.)

      0
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      Рейтинг: +454

      mp7700 1 час назад

      Да а на что вы надеялись? В России благодаря Газпрому вы велики... берете все призы в нашей стране, а в Европе очередной раз вас ставят на место. Начните играть в честный футбол, без влияния бабла и людей сверху.. честно выигрывайте чемпионаты и кубки.. и может потом хоть в Европе что получится.

      2
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      Рейтинг: +12

      Градус целс 1 час назад

      А чего удивляться? Это худший Зенит со времен Петержелы. Семак- тренер уровня Уфы. Игроки -уровня ФНЛ )))

      2
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      Рейтинг: +1416

      Nevsky_RU > Градус целс 45 минут назад

      Ну не ФНЛ конечно. Они вполне себе уровня РПЛ. Но вот уровень РПЛ на фоне лиг Европы провалился на дно.
      Прикольные были решения по лимитам. Блистают и клубы и сборная)))

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