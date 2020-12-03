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  • Лига чемпионов. «Зенит» разгромно уступил «Брюгге» и потерял шансы на выход в евровесну

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно уступил «Брюгге» и потерял шансы на выход в евровесну

3 декабря 2020, 00:50
249

«Зенит» проиграл «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Санкт-Петербурга пропустил три безответных мяча.

«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Он останется на последнем месте в группе F при любом исходе матча с «Боруссией».

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур

Брюгге (Бельгия) – Зенит (Россия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Де Кетелере, 33; 2:0 – Ванакен (с пенальти), 58; 3:0 – Ланг, 73.

«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Мехеле, Мата (Кейбус, 90+1), Коссону, де Кетеларе, Рикка, Ланг (Окереке, 88), Вольмер (Схрейверс, 88), Ванакен (Соболь, 88), Бонавентуре.

«Зенит»: Кержаков, Прохин, Ракицкий (Круговой, 46), Дуглас Сантос, Барриос, Сутормин, Ерохин (Оздоев, 46), Кузяев (Мусаев, 65), Дриусси (Мостовой, 46), Азмун, Малком (Шамкин, 75).

Предупреждения: нет – Сутормин, 67; Прохин, 90.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Брюгге Зенит
Комментарии (249)
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NewLife
1606946027
Золотая карета дутого чемпионства превратилась в еврокубковую тыкву, как и должно было случиться.
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black and yellow
1606946136
газпром ,мечты сдуваются
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NewLife
1606946540
Брюки не напрягаясь отымели дутых, позор. Но я хочу внести свои пять копеек в объяснение такого пролета: Синит привык к совсем другому судейству и не может перестроится, в РПЛ Кузяев может хоть сто раз въезжать защитнику в голеностоп, и пенальти против синита не будет, разве у нас судьи свиснут офсайд 30см и конечно засчитают гол азмунки. Вот от этого все и идет. Раньше про такие ситуации говорили: хотим жить, как на западе, а работать как в СССР. Да, чуть не забыл: Ланга надо купить в Спартак.
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ROSTOV SUPER
1606946603
Нулевой , позорный Зенит , как и ожидалось , в очередной раз крупно обделался , Семак всю игру гонял карманный бильярд !
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Мага 13
1606946606
сколько было желания победить у Команды из Краснодара, и какой по×уизм сквозил в игре футболистов Зенита.. позорная игра, не потому что пропустили 3 плюхи, а потому что не приложили усилий чтобы хотя бы попытаться сократить счет.
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AtticusFinch1
1606946955
Конченые! позорят имя прекрасного города!А вся газпромовская шваль во главе с медвелевым и прочей пи.арасней идите на йух! Покупайте долба.бов за 40 лямов,обожествляйте идиотов дрочунов,выставляйте в лч сопляков миллионеров,которым насрать на исход матча! Я болею за зенит уже 15 лет,всякое дерьмо бывало,но такой пиз.ец за который стыдно...хватит позорить северный город и имя клуба, сборище никчёмных ган.онов
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anjaneri
1606948028
зенит , комманада для внутреннего использования.
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Каратель помойников
1606954352
Пора разгонять это недоразумение под названием бзденит,а на вырученные деньги газифицировать страну
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Andrering87
1606957454
Поздравляю зенит с гарантированным 4 местом))) Было порно, в главной роли был зенит... В том году говорили про бюджет, так бюджет Брюгге меньше и у них 2 победы.. Сегодня хоть что то было у зенита похоже на какую то игру, а так в принципе те же самые мудовые рыдания продолжаются... Но зенит хуже все из наших команд выступил в ЛЧ....
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MaxRnD
1606967929
Бумеранг судейского и административного беспредела во внутреннем чемпионате прилетает обратно в ЕК
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