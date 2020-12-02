Журналист Карпов: Галицкий рассматривал отставку Мусаева и связывался с Кононовым

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий хотел уволить Мурада Мусаева и связывался с бывшим тренером «Спартака» Олегом Кононовым.

«Вопрос о будущем Мусаева решался как раз в матче с «Ренном». Дошло до того, что Галицкий даже звонил Кононову, с вопросом о его дальнейших планах по работе», – написал в телеграме журналист Иван Карпов.

Вне зависимости от результатов последнего тура «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Краснодар» впервые в своей истории победил в группе Лиги чемпионов.

«Краснодар» – первый российский клуб, победивший в еврокубках. На это потребовалось 18 матчей