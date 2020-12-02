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    Журналист Карпов: Галицкий рассматривал отставку Мусаева и связывался с Кононовым

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий хотел уволить Мурада Мусаева и связывался с бывшим тренером «Спартака» Олегом Кононовым.

    «Вопрос о будущем Мусаева решался как раз в матче с «Ренном». Дошло до того, что Галицкий даже звонил Кононову, с вопросом о его дальнейших планах по работе», – написал в телеграме журналист Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    02.12.2020 23:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3437

      maygli 40 минут назад

      Шутка первоапрельская затянулась.
      Мусаев прогрессирует! Ошибки бывают у всех.

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      Рейтинг: +1400

      Retiremen_VMF 53 минуты назад

      Так было уже, знаем. Потолок с командой был достигнут. К сожалению это не лучше Мусаева. Да и не думаю, что с таким составом кто то лучше сыграл. Мусаев выполнил задачу, опять отскочил, пока. Надо конечно думать.

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