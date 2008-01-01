Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Рыбус – о поражении от «Зальцбурга»: «Мы проспали первый тайм. Будто не вышли на поле»

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился эмоциями после поражения от «Зальцбурга» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

    «Единственная эмоция – злость. Все расстроены из-за того, что хотели сегодня победить, но не получилось. Думаю, первый тайм мы проспали, соперник забил два гола. Потом было тяжело отыгрываться, но пошли вперед. Немного поменяли схему, стали играть лучше, забили гол, но, к сожалению, сразу «Зальцбург» забил третий. После этого все расстроились, было тяжело доиграть этот матч.

    Были готовы к новой схеме. Думали, что были готовы, но на поле не получалось. Не знаю, проблема в схеме или в чем-то другом. В первом тайме мы как будто не вышли на поле, много теряли мяч на своей половине, давали сопернику возможность создавать голевые моменты.

    Конечно, мы должны были обыгрывать «Зальцбург». Второй тайм и матч в Австрии, когда сыграли вничью, показал, что с ними можно играть. Но сегодня что-то не сработало, нужно проанализировать и посмотреть, какие ошибки мы совершали. Но два гола мы точно сами себе привезли.

    Нужно верить до конца, пока есть возможность, будем делать все, чтобы сыграть хорошо «Баварией» и взять очки» – сказал Рыбус в интервью клубной пресс-службе.

    • «Локомотив» опустился на последнее место в группе А.
    • Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    Николича и Кикнадзе не уволят из «Локомотива» после невыхода в плей-офф ЛЧ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:23
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1458

      CSKA471 2 часа назад

      Почему бы простотне сказать: «***.ть это наш уровень, это всё»

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1458

      CSKA471 > CSKA471 2 часа назад

      И тем более общая цена фткболисто РБ 144€, Локо 84€

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +512

      амани 2 часа назад

      еще до начало было ясно. что вы все проспите.........вы не знаете . что на поле в футбол играют7....с баварией очки взять.....ты о чем родной7

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2906

      raritet 2 часа назад

      Командная игра у Зальцбурга просто такая , что невольно любуешься передвижением мяча и здесь , хоть спи, хоть не спи. Собственно и пенальти дурной- зачем было толкать так явно в спину.Мне , по крайней мере, игра австрийцев была интересней игры Баварии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6846

      FanatSerj 3 часа назад

      Да нет, можешь так не расстраиваться, в первом тайме у Зальцбурга была задача выиграть, они это и сделали с комфортным +2 и потом уже начали играть в экономном режиме, пока вы зачем то гол не забили так ещё и разозлили этой вознёй с мячом, и им понадобилось всего пару минут, чтобы вернуть счет обратно в комфортный.
      Просто уровень тут у Зальцбурга выше, был бы Крыховяк может на ничью и смогли сыграть.
      А Антон что то вообще сдулся за последние матчи, опять же это хороший ответ на действия Черчесова в матче с Сербами, когда его нахрен убрали как бесполезного.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80925
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru