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  • Рыбус – о поражении от «Зальцбурга»: «Мы проспали первый тайм. Будто не вышли на поле»

Рыбус – о поражении от «Зальцбурга»: «Мы проспали первый тайм. Будто не вышли на поле»

2 декабря 2020, 12:23
5

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился эмоциями после поражения от «Зальцбурга» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

«Единственная эмоция – злость. Все расстроены из-за того, что хотели сегодня победить, но не получилось. Думаю, первый тайм мы проспали, соперник забил два гола. Потом было тяжело отыгрываться, но пошли вперед. Немного поменяли схему, стали играть лучше, забили гол, но, к сожалению, сразу «Зальцбург» забил третий. После этого все расстроились, было тяжело доиграть этот матч.

Были готовы к новой схеме. Думали, что были готовы, но на поле не получалось. Не знаю, проблема в схеме или в чем-то другом. В первом тайме мы как будто не вышли на поле, много теряли мяч на своей половине, давали сопернику возможность создавать голевые моменты.

Конечно, мы должны были обыгрывать «Зальцбург». Второй тайм и матч в Австрии, когда сыграли вничью, показал, что с ними можно играть. Но сегодня что-то не сработало, нужно проанализировать и посмотреть, какие ошибки мы совершали. Но два гола мы точно сами себе привезли.

Нужно верить до конца, пока есть возможность, будем делать все, чтобы сыграть хорошо «Баварией» и взять очки» – сказал Рыбус в интервью клубной пресс-службе.

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Николича и Кикнадзе не уволят из «Локомотива» после невыхода в плей-офф ЛЧ

Источник: твиттер «Локомотива»
Лига чемпионов Локомотив Зальцбург Рыбус Мацей
Комментарии (5)
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FanatSerj
1606902012
Да нет, можешь так не расстраиваться, в первом тайме у Зальцбурга была задача выиграть, они это и сделали с комфортным +2 и потом уже начали играть в экономном режиме, пока вы зачем то гол не забили так ещё и разозлили этой вознёй с мячом, и им понадобилось всего пару минут, чтобы вернуть счет обратно в комфортный. Просто уровень тут у Зальцбурга выше, был бы Крыховяк может на ничью и смогли сыграть. А Антон что то вообще сдулся за последние матчи, опять же это хороший ответ на действия Черчесова в матче с Сербами, когда его нахрен убрали как бесполезного.
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raritet
1606902553
Командная игра у Зальцбурга просто такая , что невольно любуешься передвижением мяча и здесь , хоть спи, хоть не спи. Собственно и пенальти дурной- зачем было толкать так явно в спину.Мне , по крайней мере, игра австрийцев была интересней игры Баварии.
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амани
1606905099
еще до начало было ясно. что вы все проспите.........вы не знаете . что на поле в футбол играют7....с баварией очки взять.....ты о чем родной7
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CSKA471
1606905108
Почему бы простотне сказать: «***.ть это наш уровень, это всё»
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