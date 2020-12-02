Рыбус – о поражении от «Зальцбурга»: «Мы проспали первый тайм. Будто не вышли на поле»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился эмоциями после поражения от «Зальцбурга» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

«Единственная эмоция – злость. Все расстроены из-за того, что хотели сегодня победить, но не получилось. Думаю, первый тайм мы проспали, соперник забил два гола. Потом было тяжело отыгрываться, но пошли вперед. Немного поменяли схему, стали играть лучше, забили гол, но, к сожалению, сразу «Зальцбург» забил третий. После этого все расстроились, было тяжело доиграть этот матч.

Были готовы к новой схеме. Думали, что были готовы, но на поле не получалось. Не знаю, проблема в схеме или в чем-то другом. В первом тайме мы как будто не вышли на поле, много теряли мяч на своей половине, давали сопернику возможность создавать голевые моменты.

Конечно, мы должны были обыгрывать «Зальцбург». Второй тайм и матч в Австрии, когда сыграли вничью, показал, что с ними можно играть. Но сегодня что-то не сработало, нужно проанализировать и посмотреть, какие ошибки мы совершали. Но два гола мы точно сами себе привезли.

Нужно верить до конца, пока есть возможность, будем делать все, чтобы сыграть хорошо «Баварией» и взять очки» – сказал Рыбус в интервью клубной пресс-службе.

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