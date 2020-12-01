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    Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и опустился на последнее место в группе

    «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и опустился на четвертое место в группе А.

    Дубль в составе гостей оформил Мергим Бериша. Единственный гол у «Локомотива» забил Антон Миранчук.

    «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

    Локомотив (Россия) – Зальцбург (Австрия) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Бериша, 28; 0:2 – Бериша, 41; 1:2 – Миранчук, 79 (с пенальти); 1:3 – Адейеми, 81.

    «Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Рыбусь, Райкович (Игнатьев, 46), Мурило, Живоглядов (Рыбчинский, 84), Лисакович (Мухин, 46), Магкеев, Лысцов (Миранчук, 46), Зе Луиш (Камано, 89), Эдер.

    «Ред Булл Зальцбург»: Станкович, Рамальо, Вебер, Ульмер, Кристенсен, Мвепу, Собослаи (Дака, 77), Юнузович, Камара (Сучил, 69), Койта (Адейеми, 70), Бериша (Онгюэн, 90+3).

    Предупреждения: Мухин, 62; Игнатьев, 79; Мурило, 80 – Камара, 45+1; Рамальо, 80: Станкович, 80.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2020 22:48
    Комментарии114
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      Рейтинг: +9625

      JTherry 16 минут назад

      зато про лимит на легионеров в комментах так много написано, будто он нам поможет, а что по сути? приезжают к нам х*р знает кто играть, за наше российское бабло... и про курс доллара чинуши будут лапшу вешать... а Шахтер идет на 2-ом месте, даже проиграв Боруссии М 0:10, опережая Реал и Интер в группе, за Державу обидно... а у нас на 3 команды в ЛЧ ни ОДНОЙ победы, даже какой-нибудь х**венькой...((

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      Рейтинг: +3498

      мы_не_рабы 23 минуты назад

      Всё по делу. Скорость игрового мышления, скорость и техника работы с мячом, да и просто скорость бега намного выше даже у средних европейских команд, чем у наших пешеходов. Австрийцы боролись за каждый мяч, умирали на поле. А для чего? Что бы попасть в хорошие клубы, на хороший контракт. А что же Локо? А на хрена козе баян? У них и так всё хорошо. Только вот болельщикам - плохо, и не только болельщикам Локо и но и всем остальным, кто болеет за наши клубы в еврокубках. Одно слово - безнадёга.

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      Рейтинг: +248

      Врундель 24 минуты назад

      Мне кажется, нам нужно поучиться у соседей играть в футбол 3 команды набрали меньше очков,чем Шахтёр в группе смерти
      Ну и да здравствует лимит,футболисты миллионеры и продажная рпл.Еще раз вспоминается интервью парня из чемпионата Норвегии...лучше аутсайдер апл,чем это

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      Рейтинг: +1797

      ААМ 30 минут назад

      Пока не будет физики и скорости нашим клубам в ЛЧ делать нечего.

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      Рейтинг: +9311

      paracetamol > ААМ 27 минут назад

      Тренироваться для этого надо, а неохота!

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      Рейтинг: +9311

      paracetamol 35 минут назад

      Рожденный ползать, летать не может! Где Шпалыч, я вас спрашиваю?

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      Рейтинг: +2476

      neveldomha 39 минут назад

      Даже такая игра, как сейчас показывает Бавария третьим составом с мотивированным Атлетико, словно дезодорант после испорченного Локомотивом воздуха на поле.

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      Рейтинг: +19279

      Боцман59rus 45 минут назад

      #ноль

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      Рейтинг: +4656

      житель СПб 45 минут назад

      Позор! Увы. Настолько безвольно - что многие пишут об умышленности результата. Гильерме меня разочаровал вконец. Даешь российских молодых вратарей!

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      Рейтинг: +9311

      paracetamol > житель СПб 35 минут назад

      Молодые есть, но их не пущают!

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      Рейтинг: +1955

      все_будет_AUDI 58 минут назад

      Печально конечно. После пенальти начали что то толкаться орать только соперника раззадорили и получили.
      Думаю завтра/послезавтра будет примерно тоже самое

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      Рейтинг: +1450

      CSKA471 > все_будет_AUDI 50 минут назад

      Мда, у футбола нет России

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      Рейтинг: +4421

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      Локо атаковать не может -нет никакой мысли,ни движения на поле...Зальцбург очень сбалансированная команда и смотрелась как гранд играющий с заведомо слабым срперником - всё было точно по плану и без всякой суеты...Бавария вторым составом раскатает...комментаторы пытаются уже не первый раз скрасить игру наших клубов - порой смешно и неуместно слушать их восторги по поводу каких то игровых действий...

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