Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и опустился на последнее место в группе

«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и опустился на четвертое место в группе А.

Дубль в составе гостей оформил Мергим Бериша. Единственный гол у «Локомотива» забил Антон Миранчук.

«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

Локомотив (Россия) – Зальцбург (Австрия) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бериша, 28; 0:2 – Бериша, 41; 1:2 – Миранчук, 79 (с пенальти); 1:3 – Адейеми, 81.

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Рыбусь, Райкович (Игнатьев, 46), Мурило, Живоглядов (Рыбчинский, 84), Лисакович (Мухин, 46), Магкеев, Лысцов (Миранчук, 46), Зе Луиш (Камано, 89), Эдер.

«Ред Булл Зальцбург»: Станкович, Рамальо, Вебер, Ульмер, Кристенсен, Мвепу, Собослаи (Дака, 77), Юнузович, Камара (Сучил, 69), Койта (Адейеми, 70), Бериша (Онгюэн, 90+3).

Предупреждения: Мухин, 62; Игнатьев, 79; Мурило, 80 – Камара, 45+1; Рамальо, 80: Станкович, 80.

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