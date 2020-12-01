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Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и опустился на последнее место в группе

1 декабря 2020, 22:48
147

«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и опустился на четвертое место в группе А.

Дубль в составе гостей оформил Мергим Бериша. Единственный гол у «Локомотива» забил Антон Миранчук.

«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

Локомотив (Россия) – Зальцбург (Австрия) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бериша, 28; 0:2 – Бериша, 41; 1:2 – Миранчук, 79 (с пенальти); 1:3 – Адейеми, 81.

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Рыбусь, Райкович (Игнатьев, 46), Мурило, Живоглядов (Рыбчинский, 84), Лисакович (Мухин, 46), Магкеев, Лысцов (Миранчук, 46), Зе Луиш (Камано, 89), Эдер.

«Ред Булл Зальцбург»: Станкович, Рамальо, Вебер, Ульмер, Кристенсен, Мвепу, Собослаи (Дака, 77), Юнузович, Камара (Сучил, 69), Койта (Адейеми, 70), Бериша (Онгюэн, 90+3).

Предупреждения: Мухин, 62; Игнатьев, 79; Мурило, 80 – Камара, 45+1; Рамальо, 80: Станкович, 80.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Локомотив Зальцбург
Комментарии (147)
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slavа0508
1606852190
Унижение нашего футбола продолжается,,,Всё, обсуждать даже нечего,,,
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zra78
1606852247
Всё по плану и не ждал другого
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slavа0508
1606852506
Прошла осень наступила зима,а мы так и не дождались не одной победы от всех наших клубов,это уже просто пипец,,,,,
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Вомбат
1606852539
Завтра прочитаем статьи о том, что шансы на ЛЕ еще не потеряны, что теперь Локомотив обязательно будет бороться за победу в Мюнхене и что Ред Булл скорее всего проиграет Атлетико.
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Viper for CSKA
1606852555
Зальцбург просто на классе переиграл Локо, по сути без шансов. Кучу моментов австрийцы ещё растранжирили, а у Локо даже и вспомнить особо нечего. Не понятно, как Локомотив вообще очки в предыдущем матче этих команд взять умудрился. По этому матчу ощущение сложилось, что команды играют в разные виды спорта. И если у одних это был футбол, причем достаточно высокого качества, то во что играли железнодорожники, я так до конца и не понял.
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AZ
1606853194
Еще радуют комментаторы... Перед матчем с РБ, 100 вариантов предлагали как Локо займет 2 место.... Там всего лишь фигня - обыграть дома РБ (что может быть проще), ну и натянуть немотивированную Баварию (у которой 4 состав сильнее чем весь Локомотив)... И до сих пор мечтают, о том, что Бавария на своем поле отдаст игру Локомотиву... Бред полнейший... Но смешно...
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slavа0508
1606854068
Ну что вот и настало время всему руководству нашего футбола дружно подать в отставку,,,только не подадут же,,,,
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CSKA57
1606854444
Метили остаться в ЛЧ, а теперь с пролетом и в ЛЕ. Очень обидно!
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Кинстифа
1606875963
Позор РПЛ!!! тут больше нечего сказать.... Плодите больше миллионеров недофутболистов.. Дебилы!!!!
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zigbert
1606898318
По игре конечно без шансов. Очень уж легко игроки Зальцбурга проходили оборонительные ряды Локомотива. Техника владения мячом заметно отличалась от нашей команды. В домашней игре такого преимущества у австрийцев не было. Второй тайм Локомотив провел лучше однако это не повлияло на общую картину игры.
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