Радимов: «Спартак» не знает, как атаковать»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов проанализировал игру «Спартака». По его мнению, у команды проблемы с атакой.
«У «Спартака» нет поставленной игры, выхода из обороны. То есть они знают, как обороняться, как атаковать – не знают.
Александр Кокорин не вписывается совершенно на данный момент в игру «Спартака». Да и потом, он не выходит постоянно в стартовом составе. Это не тот Кокорин, которого мы все знаем. Единственная причина, которую я вижу: нет поставленной игры в атаке. Если вспомнить прежний «Спартак», это была поставленная красивая игра. Да еще и красиво поставленная. А сейчас какой выход из обороны? Длинная передача на Александра Соболева?» – заключил Радимов.
- В 19:00 по Москве «Спартак» начнет матч 16-го тура РПЛ против «Ротора».
- В случае хотя бы ничьей москвичи поднимутся на 3-е место.
- «Зенит-2» в своей группе ПФЛ идет 2-м.
Источник: «Р-Спорт»