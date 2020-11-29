Радимов: «Спартак» не знает, как атаковать»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов проанализировал игру «Спартака». По его мнению, у команды проблемы с атакой.

«У «Спартака» нет поставленной игры, выхода из обороны. То есть они знают, как обороняться, как атаковать – не знают.

Александр Кокорин не вписывается совершенно на данный момент в игру «Спартака». Да и потом, он не выходит постоянно в стартовом составе. Это не тот Кокорин, которого мы все знаем. Единственная причина, которую я вижу: нет поставленной игры в атаке. Если вспомнить прежний «Спартак», это была поставленная красивая игра. Да еще и красиво поставленная. А сейчас какой выход из обороны? Длинная передача на Александра Соболева?» – заключил Радимов.