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Радимов: «Спартак» не знает, как атаковать»

29 ноября 2020, 12:51
29

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов проанализировал игру «Спартака». По его мнению, у команды проблемы с атакой.

«У «Спартака» нет поставленной игры, выхода из обороны. То есть они знают, как обороняться, как атаковать – не знают.

Александр Кокорин не вписывается совершенно на данный момент в игру «Спартака». Да и потом, он не выходит постоянно в стартовом составе. Это не тот Кокорин, которого мы все знаем. Единственная причина, которую я вижу: нет поставленной игры в атаке. Если вспомнить прежний «Спартак», это была поставленная красивая игра. Да еще и красиво поставленная. А сейчас какой выход из обороны? Длинная передача на Александра Соболева?» – заключил Радимов.

  • В 19:00 по Москве «Спартак» начнет матч 16-го тура РПЛ против «Ротора».
  • В случае хотя бы ничьей москвичи поднимутся на 3-е место.
  • «Зенит-2» в своей группе ПФЛ идет 2-м.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Группа 2 Спартак Зенит Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (29)
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Ломовка
1606644439
А Зенит не знает ни как атаковать, ни как обороняться.
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maior-60
1606645862
Жоле слова не давали, надо руку поднимать!
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ySS
1606645900
Если хотите выдать гадость про Спартак, загляните к Радимову или Червяку
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JTherry
1606647982
"А сейчас какой выход из обороны? Длинная передача на Александра Соболева?" ...прежде, чем Буланову давать интервью с набросами на Спартак, ему бы лучше изучить матчасть сперва - Соболев прооперирован, сейчас не играет...
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nik55
1606652617
у тебя проблемы с головой но ты же тренируешь
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Синитсосит
1606653483
Кокорин никуда не вписывается, потому что для этого нужно играть, а не дурака валять, а радимов дурачок, половина голов спартака это контратаки, а атакующий состав на данный момент почти идеален, разнообразен, такого нет ни у одной команды, разве только краснодар, у остальных игра идёт на 1-2 человека, а вот кто забьёт у спартака это загадка. Да чего то не хватает, скорее всего не все понимают что делать, эта перепасовка в центре бесит
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Синитсосит
1606654060
Радимов в глаза долбится, соболев не играет полный матч уже давно, уж и не вспомнить когда, какие там забросы на него. Интересно, а он в курсе про атаку зенита и дзюбы, ниче не попутал шавка питорская
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NewLife
1606654114
Все так, только слово "Спартак" заменить на "Зенит", а Соболева на зюбу. Хахаха. Первый раз вижу идиота, который не стесняется хвалиться своей тупостью. Вот кто является прородителем придурков аларма и падали.
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oyabun
1606661149
Радимов снова бухает по черному? Иначе как обьяснить эту галиматью от него?
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Hektor 84
1606661827
Буланов снова в запое? Умник сраный. Синит тоже не знает как атаковать, тактика одна длинный заброс на шлюбу. Ты лучше ковыряйся в своем болоте. Я не пойму какая ему разница что творится в Спартаке. Желчь из него так и льется. От него только и слышно Спартак, Спартак, Спартак. Какое бы место команда ни занимала, хоть, первое, хоть пятое, хоть десятое. Уже которую неделю ЦСКА на первом месте, а у этого баклана Спартак с языка не сходит. Буланов лучше обсуди игру и результат своего любимого синита в лиге чемпионов)))) а мы послушаем или почитаем)))
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