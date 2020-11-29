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    Радимов: «Спартак» не знает, как атаковать»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов проанализировал игру «Спартака». По его мнению, у команды проблемы с атакой.

    «У «Спартака» нет поставленной игры, выхода из обороны. То есть они знают, как обороняться, как атаковать – не знают.

    Александр Кокорин не вписывается совершенно на данный момент в игру «Спартака». Да и потом, он не выходит постоянно в стартовом составе. Это не тот Кокорин, которого мы все знаем. Единственная причина, которую я вижу: нет поставленной игры в атаке. Если вспомнить прежний «Спартак», это была поставленная красивая игра. Да еще и красиво поставленная. А сейчас какой выход из обороны? Длинная передача на Александра Соболева?» – заключил Радимов.

    • В 19:00 по Москве «Спартак» начнет матч 16-го тура РПЛ против «Ротора».
    • В случае хотя бы ничьей москвичи поднимутся на 3-е место.
    • «Зенит-2» в своей группе ПФЛ идет 2-м.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии12
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      Рейтинг: +9583

      Persona_non_Grata 46 минут назад

      " Длинная передача на Александра Соболева " , а по 6 голов на счету у Ларсона и у Понсе - парадокс )))

      3
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      Рейтинг: +9490

      JTherry 50 минут назад

      "А сейчас какой выход из обороны? Длинная передача на Александра Соболева?"
      ...прежде, чем Буланову давать интервью с набросами на Спартак, ему бы лучше изучить матчасть сперва - Соболев прооперирован, сейчас не играет...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +19115

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Коллеги, можно обосрать Радимова с ног до головы, но проблема эта в Спартаке так и останется. Вообще не видно, что Тедеско умеет ставить игру. Только попытки зарядить игроков эмоционально. Да и среди нападающих уровню Спартака соответствует только один Ларссон.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1072

      Ужас Бората 1 час назад

      ********* онанисты вообще играть не умеют. Позор синиту!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +935

      ySS 1 час назад

      Если хотите выдать гадость про Спартак, загляните к Радимову или Червяку

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5508

      maior-60 1 час назад

      Жоле слова не давали, надо руку поднимать!

      3
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      Рейтинг: +10746

      Skull_Boy 1 час назад

      А Зенит прям знает, тупой заброс, а там может удачно мяч отлетит или нет

      3
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      Рейтинг: +1004

      MDAR 1 час назад

      А у зенита что то другое? Та же длинная передача на дзюбу и все....

      4
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      Рейтинг: +529

      АндрейФКСМ 1 час назад

      Ага звенит зато знает как не забивать и пропускать побольше

      3
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      Рейтинг: +34

      Ломовка 1 час назад

      А Зенит не знает ни как атаковать, ни как обороняться.

      3
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