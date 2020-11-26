Football Italia: «Интер» оштрафует Видаля за удаление в игре с «Реалом»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль будет наказан по итогам матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (0:2).

Чилийца удалили с поля в первом тайме за споры с арбитром Энтони Тэйлором. Футболист в течение минуты получил две желтые карточки.

По информации Football Italia, клуб решил серьезно оштрафовать 33-летнего футболиста за произошедшее. Размер взыскания не сообщается.

«Интер» набрал два очка в четырех турах ЛЧ.

Команда занимает последнее место в группе, но пока сохраняет шансы выйти в плей-офф турнира.

Видаль – второй после Акинфеева игрок, получивший в ЛЧ две желтые карточки подряд за споры с судьей