Видаль – второй после Акинфеева игрок, получивший в ЛЧ две желтые карточки подряд за споры с судьей

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль не доиграл матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (0:2).

Чилийца удалили с поля в первом тайме за споры с арбитром Энтони Тэйлором. Футболист получил желтую карточку, но не успокоился и сразу же был наказан вторым предупреждением.

Как сообщает Gracenote Live, Видаль стал вторым футболистом, удаленным в ЛЧ за подобное.

Первым был вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Россиянин досрочно покинул поле в матче 2018 года против того же «Реала» после перепалки с Овидиу Хэцеганом.