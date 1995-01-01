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    Видаль – второй после Акинфеева игрок, получивший в ЛЧ две желтые карточки подряд за споры с судьей

    Полузащитник «Интера» Артуро Видаль не доиграл матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (0:2).

    Чилийца удалили с поля в первом тайме за споры с арбитром Энтони Тэйлором. Футболист получил желтую карточку, но не успокоился и сразу же был наказан вторым предупреждением.

    Как сообщает Gracenote Live, Видаль стал вторым футболистом, удаленным в ЛЧ за подобное.

    Первым был вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Россиянин досрочно покинул поле в матче 2018 года против того же «Реала» после перепалки с Овидиу Хэцеганом.

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    Источник: Gracenote Live

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