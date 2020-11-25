Сауль, Фелиш, Феррейра-Карраско выйдут у «Атлетико»; Куликов, Камано, Зе Луиш – в старте «Локомотива»

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом».

«Атлетико»: Облак, Хименес, Коке, Фелиш, Сауль, Корреа, Лоди, Льоренте, Савич, Карраско, Триппьер.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Чорлука, Игнатьев, Камано, Мурило, Зе Луиш, Рыбус, Куликов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано», которая начнется в 23:00 по Москве.