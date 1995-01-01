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    Сауль, Фелиш, Феррейра-Карраско выйдут у «Атлетико»; Куликов, Камано, Зе Луиш – в старте «Локомотива»

    Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом».

    «Атлетико»: Облак, Хименес, Коке, Фелиш, Сауль, Корреа, Лоди, Льоренте, Савич, Карраско, Триппьер.

    «Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Чорлука, Игнатьев, Камано, Мурило, Зе Луиш, Рыбус, Куликов.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано», которая начнется в 23:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +743

      Mr Green 10 минут назад

      смотришь на составы и смех разбирает)

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      Рейтинг: +1742

      аларм дубль2 1 час назад

      локо!ну хоть вы порадуйте игрой и результатом!удачи вам и побед!

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      Рейтинг: +740

      Semargl18 1 час назад

      Сравнили составы... сколько Локомотивов поместится в Атлетико? 18-25?

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