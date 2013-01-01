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    Лига чемпионов. «Ювентус» и «Барселона» вышли в плей-офф, победив «Ференцварош» и «Динамо»

    Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете G.

    «Ювентус» победил «Ференцварош» со счетом 2:1 и вышла в плей-офф. Роналду забил 70-й гол в домашних матчах ЛЧ, сравнявшись с Месси.

    «Барселона» разгромила киевское «Динамо» со счетом 4:0 и вышла в 1/8 финала турнира.

    Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

    Ювентус (Италия) – Ференцварош (Венгрия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Узуни, 19; 1:1 – Роналду, 35; 2:1 – Мората, 90+2.

    Динамо (Украина) – Барселона (Испания) – 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дест, 52; 0:2 – Брэйтуэйт, 57; 0:3 – Брэйтуэйт (с пенальти), 70; 0:4 – Гризманн, 90+2.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4337

      dinar7777dinar 48 минут назад

      не ожидал от барсы такой игры ! особенно после первого тайма ! даже брайтуэйт дубль !! дест с почином красава ! гризманн гол ха ! молодцы. туринцы еле еле выташили матч на последних минутах.

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      Рейтинг: +10853

      Cules2013 > dinar7777dinar 38 минут назад

      жаль только Пуч не забил, было бы очень кстати, а так есть повод говнять его дальше, хотя он и не заслужил.

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      Рейтинг: +4337

      dinar7777dinar > Cules2013 28 минут назад

      все впереди ! пуча потихоньку втянут в игру ! значит еще не готов.

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