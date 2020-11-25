Лига чемпионов. «Ювентус» и «Барселона» вышли в плей-офф, победив «Ференцварош» и «Динамо»

Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете G.

«Ювентус» победил «Ференцварош» со счетом 2:1 и вышел в плей-офф. Роналду забил 70-й гол в домашних матчах ЛЧ, сравнявшись с Месси.

«Барселона» разгромила киевское «Динамо» со счетом 4:0 и вышла в 1/8 финала турнира.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

Ювентус (Италия) – Ференцварош (Венгрия) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Узуни, 19; 1:1 – Роналду, 35; 2:1 – Мората, 90+2.

Динамо (Украина) – Барселона (Испания) – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Дест, 52; 0:2 – Брэйтуэйт, 57; 0:3 – Брэйтуэйт (с пенальти), 70; 0:4 – Гризманн, 90+2.

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