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    Олег Иванов: «Сборной России не хватало Дзюбы. Сильнее его форварда в России нет»

    Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов объяснил неудачи сборной России в последних матчах Лиги наций. Команде не хватило Артема Дзюбы, считает игрок.

    «Конечно, очень не хватало Дзюбы. Будем объективны – сильнее форварда в России сегодня нет. Без Артема сборную уже сложно представить, последние два года он всегда был на поле.

    К этому привыкли и болельщики, и партнеры. Они знают, что Дзюба может зацепиться за мяч, укрыть корпусом, придержать. Так что он полезен не только в атаке, но и при выходе из обороны. Здорово регулирует темп игры. Это очень важно!

    Антон Заболотный, выдвинутый в Белграде на острие, похож на Дзюбу разве что габаритами. А играет в другой манере. Любит передачи за спину, на ход. От него нельзя требовать того, что умеет Дзюба», – написал Иванов в своей колонке.

    • Сборная России теперь сыграет весной.
    • Дзюба – лучший бомбардир РПЛ.
    • «Ахмат» Иванова идет в таблице седьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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