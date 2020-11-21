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  • Олег Иванов: «Сборной России не хватало Дзюбы. Сильнее его форварда в России нет»

Олег Иванов: «Сборной России не хватало Дзюбы. Сильнее его форварда в России нет»

21 ноября 2020, 00:42
30

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов объяснил неудачи сборной России в последних матчах Лиги наций. Команде не хватило Артема Дзюбы, считает игрок.

«Конечно, очень не хватало Дзюбы. Будем объективны – сильнее форварда в России сегодня нет. Без Артема сборную уже сложно представить, последние два года он всегда был на поле.

К этому привыкли и болельщики, и партнеры. Они знают, что Дзюба может зацепиться за мяч, укрыть корпусом, придержать. Так что он полезен не только в атаке, но и при выходе из обороны. Здорово регулирует темп игры. Это очень важно!

Антон Заболотный, выдвинутый в Белграде на острие, похож на Дзюбу разве что габаритами. А играет в другой манере. Любит передачи за спину, на ход. От него нельзя требовать того, что умеет Дзюба», – написал Иванов в своей колонке.

  • Сборная России теперь сыграет весной.
  • Дзюба – лучший бомбардир РПЛ.
  • «Ахмат» Иванова идет в таблице седьмым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Зенит Дзюба Артем Иванов Олег
Комментарии (30)
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_Marqella_
1605917403
Объективно,больше ДА,чем НЕТ...Заболотный в сборной это даже не смешно...
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serppion
1605921873
Сильнее Бздюбы в России онаниста нет! А если честно, что Артемка, что Антошка - не те фигуры, чтоб быть лидерами сборной.
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nik55
1605943554
пи--бол как и бздюба
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paracetamol
1605943995
Это точно, это знают все, кроме лысого физрука!
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САДЫЧОК
1605946567
Не подпускайте этого Иванова к микрофону , да и к футболу !
Ответить
mamba9090909
1605947754
Он прав.
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SIRIUS 2002
1605948924
Как не печально, но это факт..
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Smoking_dog
1605959428
Чалов,Соболев,Ильин. Точно на данный момент не хуже дрочилы.Другое дело кто же кормить то будет Стаса.Если поперёк Газпрома пойти
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САДЫЧОК
1605961164
Все уже забыли но наши на Чемпионат Мира прошли без отбора ..а сейчас предстоит сложный отбор , да и на самом чемпионате , если попадем (при Черчесове точно нас не будет ) от Европы всего 13 команд ! и кстати там , Россия не сможет выступать на ЧМ-2022 с государственной символикой (герб на форме, флаг, гимн)
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Hektor 84
1605963522
Обосрались бы и с дрочиньо! Повезло ему, что репутацию не подпортил. Вовремя подрочил))
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