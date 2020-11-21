Олег Иванов: «Сборной России не хватало Дзюбы. Сильнее его форварда в России нет»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов объяснил неудачи сборной России в последних матчах Лиги наций. Команде не хватило Артема Дзюбы, считает игрок.

«Конечно, очень не хватало Дзюбы. Будем объективны – сильнее форварда в России сегодня нет. Без Артема сборную уже сложно представить, последние два года он всегда был на поле.

К этому привыкли и болельщики, и партнеры. Они знают, что Дзюба может зацепиться за мяч, укрыть корпусом, придержать. Так что он полезен не только в атаке, но и при выходе из обороны. Здорово регулирует темп игры. Это очень важно!

Антон Заболотный, выдвинутый в Белграде на острие, похож на Дзюбу разве что габаритами. А играет в другой манере. Любит передачи за спину, на ход. От него нельзя требовать того, что умеет Дзюба», – написал Иванов в своей колонке.