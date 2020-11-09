Радимов: «Спартак» даже в тройку не попадет. Команда просто не знает, как выходить из обороны»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, кто будет бороться за золотые медали в этом сезоне РПЛ.

— Бороться за чемпионство в этом сезоне будут «Зенит» и ЦСКА?

— Думаю, да. А «Спартак» даже в тройку не попадет, тут мое мнение не изменилось.

— Но почему?

— Да вы посмотрите внимательно на игру «Спартака». Команда просто не знает, как выходить из обороны! Единственный вариант — длинная передача в расчете на Соболева или кого-то еще из группы атаки.

«Спартак» идет на третьем месте с 28 очками.

«Зенит» занимает второе место. В активе команды Сергея Семака 30 очков.

30 очков. ЦСКА – первый с 31 очком.

Радимов: «Красно-белые, вы всерьез считаете, что по окончании сезона останетесь в тройке? Хорош смешить, а! Никаких медалей вам не видать!»