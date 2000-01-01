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    Радимов: «Спартак» даже в тройку не попадет. Команда просто не знает, как выходить из обороны»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, кто будет бороться за золотые медали в этом сезоне РПЛ.

    — Бороться за чемпионство в этом сезоне будут «Зенит» и ЦСКА?

    — Думаю, да. А «Спартак» даже в тройку не попадет, тут мое мнение не изменилось.

    — Но почему?

    — Да вы посмотрите внимательно на игру «Спартака». Команда просто не знает, как выходить из обороны! Единственный вариант — длинная передача в расчете на Соболева или кого-то еще из группы атаки.

    Радимов: «Красно-белые, вы всерьез считаете, что по окончании сезона останетесь в тройке? Хорош смешить, а! Никаких медалей вам не видать!»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии19
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      Рейтинг: +4493

      filosof sparty 18 минут назад

      Радимов, ты совсем с дуба рухнул чтоль? Хорош проблемы своего клуба нам приписывать!

      0
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      Рейтинг: +8978

      JTherry 28 минут назад

      как напыщенно - главный тренер команды зина-2 зоны "Запад" ПФЛ - Буланов)) все рыгалии перечислили... за что твой "клуб" бороться будет или его тебе больше не доверят?

      3
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      Рейтинг: +19003

      Боцман59rus > JTherry 10 минут назад

      Наверняка депрессивный творческий репертуар Татьяны, оказал отрицательное действие на умственные и аналитические способности Владика.

      0
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      Рейтинг: +171

      egor tikhonov 36 минут назад

      а у вас длинные передачи на дзюбу,в чём разница? только в том,что соболь бегает,а ваш стоит дрочит)))))

      3
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      Рейтинг: +13102

      derrik2000 > egor tikhonov 29 минут назад

      Ну, постулат Зенита "Отдай мяч Полену", уже не первый сезон при Семаке стал придчей во языцех. ))

      0
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      Рейтинг: +13102

      derrik2000 40 минут назад

      По-поводу того, КТО будет бороться за чемпионство, лучше спрашивать и отвечать где-то в начале апреля: осенний и весенний отрезки - два совершенно разных чемпионата.
      А то, что Спартак не умеет выходить из обороны - да, согласен.
      Так ещё НЕ умеет играть в позиционном нападении: этот элемент игры напрочь отсутствует в тактике игры команды.
      И ПОРА ПРЕКРАЩАТЬ ИГРАТЬ В ТРЁХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАЩИТНИКОВ!!!
      Уже все команды нашего колхозчемпионата знают, что с этой схемой на флангах Спартака сейчас - проходной двор, и поэтому, кто может, тот выстраивает контригру именно через фланги.
      И у многих ЭТО, к сожалению, получается...
      Нет сейчас в команде кроме Жиго никого из КЛАССНЫХ защитников, способных играть по такой схеме.
      НЕТ!

      2
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      Рейтинг: +6620

      Сильвербой 44 минуты назад

      Говносос, посмотри как твой недоклуб играет!

      4
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      Рейтинг: +1716

      Иван Петров 1986 46 минут назад

      Ты смотри, а то и твой телефон сломают - а там такое ...

      1
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      Рейтинг: +19003

      Боцман59rus 1 час назад

      Ты от пьянок скоро сам в сортире не попадешь, будешь сидя писать

      4
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    • ...
      Рейтинг: -60

      Спартач80 1 час назад

      Меня умиляет пьяныйкуеглот,оно ответить не может-только минусит=)))

      3
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      Рейтинг: +22074

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Влад опять спровоцировал активный выброс кишечных газов у "промкооператоров" .

      0
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      Рейтинг: +3010

      АртурZaСМ 1 час назад

      цыплят по осени посчитаем и предъявим счёт Буланову... Посмотрим, что потом петь будет...

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