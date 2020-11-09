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  • Радимов: «Спартак» даже в тройку не попадет. Команда просто не знает, как выходить из обороны»

Радимов: «Спартак» даже в тройку не попадет. Команда просто не знает, как выходить из обороны»

9 ноября 2020, 16:42
36

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, кто будет бороться за золотые медали в этом сезоне РПЛ.

— Бороться за чемпионство в этом сезоне будут «Зенит» и ЦСКА?

— Думаю, да. А «Спартак» даже в тройку не попадет, тут мое мнение не изменилось.

— Но почему?

— Да вы посмотрите внимательно на игру «Спартака». Команда просто не знает, как выходить из обороны! Единственный вариант — длинная передача в расчете на Соболева или кого-то еще из группы атаки.

Радимов: «Красно-белые, вы всерьез считаете, что по окончании сезона останетесь в тройке? Хорош смешить, а! Никаких медалей вам не видать!»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Группа 2 Спартак Зенит Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (36)
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NewLife
1604929775
Человек болен суходрочкой мозга, похоже это не лечится.
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maior-60
1604930074
Вышел из очередного запоя?
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АртурZaСМ
1604932224
цыплят по осени посчитаем и предъявим счёт Буланову... Посмотрим, что потом петь будет...
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Боцман59rus
1604933308
Ты от пьянок скоро сам в сортире не попадешь, будешь сидя писать
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Сильвербой
1604935000
Говносос, посмотри как твой недоклуб играет!
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egor tikhonov
1604935502
а у вас длинные передачи на дзюбу,в чём разница? только в том,что соболь бегает,а ваш стоит дрочит)))))
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JTherry
1604935967
как напыщенно - главный тренер команды зина-2 зоны "Запад" ПФЛ - Буланов)) все рыгалии перечислили... за что твой "клуб" бороться будет или его тебе больше не доверят?
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filosof sparty
1604936545
Радимов, ты совсем с дуба рухнул чтоль? Хорош проблемы своего клуба нам приписывать!
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Павелий
1604938145
Буланов, только тебя ещё нам не хватало...
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portero
1604941805
Радимов тренировал Зенит -2 , он знает как выходить в лигу рангом ниже.
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