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    Фернандес, Шунин, Ерохин могут пропустить ноябрьские матчи сборной России

    Сборная России следит за здоровьем трех своих футболистов. Все они рискуют пропустить ближайший сбор, пишет Metaratings.

    Антон Шунин испытывает симптомы простуды. Вместо него могут вызвать Сослана Джанаева из «Сочи».

    В последнем еврокубковом матче травму получил Марио Фернандес. На его позицию могут пригласить Владислава Игнатьева из «Локомотива».

    Также на этой неделе травмировался Александр Ерохин. Ему на замену могут вызвать Юрия Газинского.

    • В полном объеме сбор команды стартует на следующей неделе.
    • 12 ноября россияне проведут товарищеский матч против Молдавии.
    • Потом состоятся два матча Лиги наций.

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    Источник: Metaratings

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    07.11.2020 23:49
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