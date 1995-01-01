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    Лига чемпионов. «Барселона» обыграла «Динамо» К, «Ювентус» – «Ференцварош»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил четвертый гол в сезоне (все – с пенальти). Его команда в очередном туре Лиги чемпионов обыграла украинцев.

    В другой встрече «Ювентус» справился с «Ференцварошем» Сергея Реброва. Дубль оформил Альваро Мората, во втором голе ему ассистировал Криштиану Роналду.

    Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур

    Ференцварош (Венгрия) – Ювентус (Италия) – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мората, 7; 0:2 – Мората, 60; 0:3 – Дибала, 73; 0:4 – Двали, 81 (в свои ворота); 1:4 – Боли, 90.

    Барселона (Испания) – Динамо (Украина) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Месси, 5 (с пенальти); 2:0 – Пике, 65; 2:1 – Цыганков, 75.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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