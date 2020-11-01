В «Зените» надеются, что Дзюба и Вендел сыграют с «Лацио»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о состоянии футболистов, пропустивших матч 13-го тура РПЛ против «Химок» (2:0). Например, в Подмосковье не сыграл Артем Дзюба.

«У Дзюбы проблем нет. Надеемся, что и он, и Вендел сыграют с «Лацио». Сердар Азмун начал заниматься индивидуально. У Себастьяна Дриусси недомогание. У Леона Мусаева мышечная проблема. Малком не сыграет [и вернется в строй во время паузы на матчи сборных]» – сказал Семак.