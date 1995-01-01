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    В «Зените» надеются, что Дзюба и Вендел сыграют с «Лацио»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о состоянии футболистов, пропустивших матч 13-го тура РПЛ против «Химок» (2:0). Например, в Подмосковье не сыграл Артем Дзюба.

    «У Дзюбы проблем нет. Надеемся, что и он, и Вендел сыграют с «Лацио». Сердар Азмун начал заниматься индивидуально. У Себастьяна Дриусси недомогание. У Леона Мусаева мышечная проблема. Малком не сыграет [и вернется в строй во время паузы на матчи сборных]» – сказал Семак.

    • «Зенит» лидирует в таблице РПЛ.
    • В группе Лиги чемпионов команда идет последней.
    • Матч с «Лацио» состоится 4 ноября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1252

      Nevsky_RU 6 минут назад

      Команде давно пора из Питера переезжать в Гусь-хрустальный. Последние лет 15 в коменде постоянно в наличии хроники на лечении. И это с таким то мед центром в центре Питера. Очередное Браво профессионализму структурам клуба

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      Рейтинг: +2838

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      "У Дзюбы проблем нет..." - правильно, проблемы есть у Зенита - у него "благодаря" таким персонажам, как медведев нет ни одного нападающего.

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