Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Зените» надеются, что Дзюба и Вендел сыграют с «Лацио»

1 ноября 2020, 16:38
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о состоянии футболистов, пропустивших матч 13-го тура РПЛ против «Химок» (2:0). Например, в Подмосковье не сыграл Артем Дзюба.

«У Дзюбы проблем нет. Надеемся, что и он, и Вендел сыграют с «Лацио». Сердар Азмун начал заниматься индивидуально. У Себастьяна Дриусси недомогание. У Леона Мусаева мышечная проблема. Малком не сыграет [и вернется в строй во время паузы на матчи сборных]» – сказал Семак.

  • «Зенит» лидирует в таблице РПЛ.
  • В группе Лиги чемпионов команда идет последней.
  • Матч с «Лацио» состоится 4 ноября.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Лацио Дзюба Артем Вендел Семак Сергей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ганнибал Лектор
1604238646
"У Дзюбы проблем нет..." - правильно, проблемы есть у Зенита - у него "благодаря" таким персонажам, как медведев нет ни одного нападающего.
Ответить
Nevsky_RU
1604242045
Команде давно пора из Питера переезжать в Гусь-хрустальный. Последние лет 15 в коменде постоянно в наличии хроники на лечении. И это с таким то мед центром в центре Питера. Очередное Браво профессионализму структурам клуба
Ответить
matvei_72
1604247470
Все надеются что Дзюба и Вендел и остальные наконец заиграют в лиге чемпионов , а не просто выйдут на поле...
Ответить
paracetamol
1604249583
Зюбу надо на лавку, на месяц, и зарплату сократить вдвое!
Ответить
Garrincha58
1604250693
лучше не надо зачем опять играть в волейбол хотя сегодня чаще всех именно Ракицкий играл как всегда навесами видать так заразился антифутболом что больше никак по другому играть не может а вообще Лацио выиграет в два три мяча вот увидите
Ответить
ySS
1604251998
Какая разница, будут играть Зюба или Вендел или нет? Там жопу беречь придётся от злых римлян)
Ответить
САДЫЧОК
1604258003
Я очень надеюсь , что Дзюба и Оздоев -не сыграют ! Тогда есть шанс !
Ответить
Plyash
1604259982
Пусть лучше не выйдут,чем выйдут и не с играют в свою силу.Будет много хуже.
Ответить
Главные новости
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
1
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
2
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
5
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Все новости
Все новости
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
1
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
5
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
4
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+