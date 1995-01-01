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    Идову – в перерыве игры с «Зенитом»: «Надо что-то делать с судейством. Так судить нельзя»

    Защитник «Химок» Брайан Идову ответил на вопросы журналиста в перерыве матча 13-го тура РПЛ против «Зенита». Нигериец пожаловался на арбитра Алексея Матюнина.

    «Мы неплохо начали, игра идет активная, с борьбой. В первом нашем моменте Ярослав Ракицкий хорошо доиграл, спас, выбил мяч из пустых ворот. После этого мы пропустили необязательный гол, мяч пролетел через всю нашу штрафную, на дальней штанге оказался один игрок «Зенита» и завершил эпизод. Надо выходить и исправляться.

    Ну и, конечно, надо что-то делать с судейством. Так судить нельзя, если честно», – сказал Идову в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Химки» в последних девяти матчах РПЛ забивали.
    • «Зенит» в случае победы выйдет в лидеры таблицы.
    • «Химки», если уступят, останутся в зоне переходных встреч.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:25
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6259

      Hektor 84 1 час назад

      Надо делать бесспорно. Гнать из руководства рпл Дюкова и всю его поганую команду. Они мало того бабло по карманам гребут, так еще и от футбола далекие люди, так еще и управленцы нулевые. И перестать назначать главой РФС бывших президентов зенита. От того наш футбол дно в еврокубках пробивает, что идиоты футболом управляют.

      2
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      Рейтинг: +2838

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Правильно, с судейством надо что-то делать. Кудрявая балерина должна была с поля валить за симуляцию, а Матюнин двух игроков Зенита на карточки посадил в первом тайме.

      2
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      Рейтинг: +8929

      paracetamol 1 час назад

      Судейство было, действительно, поганейшее!

      1
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      Рейтинг: +21955

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Очередной обиженный нытик . Очки у Зенита отобрать не вышло - от "старших" товарищей перевод на карту не упал . Вот сопельки пузырями и напустил .

      1
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      Рейтинг: +348

      xakep01 1 час назад

      А что ему не понравилось?

      1
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      Рейтинг: -1181

      Бoрат 1 час назад

      Обсуждать судейство в игре с Зенитом - моветон . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +439

      vla4839 1 час назад

      Идову,что ты ноешь про судейство? Не надо по типу Спартака своё поведение строить, играть надо. Зенит в этом матче 4 раза "ошибочно" наказали,в том числе 1 раз ЖК,не помню кого.

      4
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      Рейтинг: +6909

      alp 1 час назад

      че не так епта???

      2
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      Рейтинг: +5538

      knikos 1 час назад

      Конечно , нельзя так судить ! Сутормину за что карта ? за то , что он был первым на мяче ? А Ерохину ? За то же самое ? А за прерывание атаки игроку Химок не было карты .

      7
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      Рейтинг: +1887

      ФК Пупсик > knikos 1 час назад

      Это точно, кого-то нашего руками схватили, и ничего.

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