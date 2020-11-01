Идову – в перерыве игры с «Зенитом»: «Надо что-то делать с судейством. Так судить нельзя»

Защитник «Химок» Брайан Идову ответил на вопросы журналиста в перерыве матча 13-го тура РПЛ против «Зенита». Нигериец пожаловался на арбитра Алексея Матюнина.

«Мы неплохо начали, игра идет активная, с борьбой. В первом нашем моменте Ярослав Ракицкий хорошо доиграл, спас, выбил мяч из пустых ворот. После этого мы пропустили необязательный гол, мяч пролетел через всю нашу штрафную, на дальней штанге оказался один игрок «Зенита» и завершил эпизод. Надо выходить и исправляться.

Ну и, конечно, надо что-то делать с судейством. Так судить нельзя, если честно», – сказал Идову в эфире телеканала «Матч Премьер».