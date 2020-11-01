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  • Идову – в перерыве игры с «Зенитом»: «Надо что-то делать с судейством. Так судить нельзя»

Идову – в перерыве игры с «Зенитом»: «Надо что-то делать с судейством. Так судить нельзя»

1 ноября 2020, 15:25
18

Защитник «Химок» Брайан Идову ответил на вопросы журналиста в перерыве матча 13-го тура РПЛ против «Зенита». Нигериец пожаловался на арбитра Алексея Матюнина.

«Мы неплохо начали, игра идет активная, с борьбой. В первом нашем моменте Ярослав Ракицкий хорошо доиграл, спас, выбил мяч из пустых ворот. После этого мы пропустили необязательный гол, мяч пролетел через всю нашу штрафную, на дальней штанге оказался один игрок «Зенита» и завершил эпизод. Надо выходить и исправляться.

Ну и, конечно, надо что-то делать с судейством. Так судить нельзя, если честно», – сказал Идову в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Химки» в последних девяти матчах РПЛ забивали.
  • «Зенит» в случае победы выйдет в лидеры таблицы.
  • «Химки», если уступят, останутся в зоне переходных встреч.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Идову Брайан
Комментарии (18)
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knikos
1604235354
Конечно , нельзя так судить ! Сутормину за что карта ? за то , что он был первым на мяче ? А Ерохину ? За то же самое ? А за прерывание атаки игроку Химок не было карты .
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alp
1604235529
че не так епта???
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vla4839
1604235646
Идову,что ты ноешь про судейство? Не надо по типу Спартака своё поведение строить, играть надо. Зенит в этом матче 4 раза "ошибочно" наказали,в том числе 1 раз ЖК,не помню кого.
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xakep01
1604237087
А что ему не понравилось?
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paracetamol
1604237708
Судейство было, действительно, поганейшее!
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Ганнибал Лектор
1604238321
Правильно, с судейством надо что-то делать. Кудрявая балерина должна была с поля валить за симуляцию, а Матюнин двух игроков Зенита на карточки посадил в первом тайме.
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Hektor 84
1604238717
Надо делать бесспорно. Гнать из руководства рпл Дюкова и всю его поганую команду. Они мало того бабло по карманам гребут, так еще и от футбола далекие люди, так еще и управленцы нулевые. И перестать назначать главой РФС бывших президентов зенита. От того наш футбол дно в еврокубках пробивает, что идиоты футболом управляют.
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Давид59
1604246408
Согласен. Кто-нибудь понял за что Матюнин показал карточку Ерохину? В том моменте Ерохин был первым на мяче и получил по ноге. Если нарушение и было, то в другую сторону.
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sobaka120982
1604254371
А мне кажется что судьи тащат спартак а может и зенит. Тогда вопрос а что мы хотим в Европе от таких команд???? В случае зенита мы видим результат в Европе..... там с судьями не поработаешь.....
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Каратель помойников
1604296187
А ничего не поделаешь,пока в рфс бомжатские ставленники сидят,так всё и будет,а на радостях в раздевалке бздюпа будет продвигать лгбт ценности.потому как все связанное с бзденитом попахивает пи дарасней
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