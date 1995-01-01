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    Идову, Глушаков, Мирзов – в основе «Химок»; «Зенит» сыграет с первых минут без форвардов, Дзюба не попал в заявку

    Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом».

    «Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.

    Запасные: Хомич, Генералов, Данилкин, Филин, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Дядюн, Долгов, Алиев.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой.

    Запасные: Лунeв, Васютин, Чистяков, Круговой, Прохин, Барриос, Шамкин.

    Встреча на «Арене-Химки» начнется в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 13:07
    Комментарии8
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      Рейтинг: +273

      Литейный04 1 час назад

      я чет не понял, Семак снова автобус решил поставить у своей штрафной?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4493

      NewLife 1 час назад

      Похоже до Семака что-то стало доходить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8688

      JTherry > NewLife 1 час назад

      у дзюпы мышечное повреждение, неужели с семаком подрался?)

      2
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      ...
      Рейтинг: -1229

      Бoрат > JTherry 1 час назад

      " Коль есть меж ног такая штука,
      Hе тычь ее Азмуну в зад как Дзюба - сам не будешь рад "
      Подвел команду , Артемка . Гыгыгы .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4493

      NewLife > JTherry 1 час назад

      Ты веришь ? Я - нет.

      1
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      Рейтинг: +4862

      порт 1 час назад

      У Химок на скамейке в два раза больше футболистов. Где народ?

      0
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      Рейтинг: -1229

      Бoрат > порт 1 час назад

      В раздевалке задержались , Дзюба феерит . Гыгыгы .

      4
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      Рейтинг: +150

      аларм дубль2 > порт 35 минут назад

      ИЗ БАНИ НЕ ПРИШЛИ!СПРОСИ У АРТЕМКИ!А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО!ТЫ ПРО КОГО?

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