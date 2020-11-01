Идову, Глушаков, Мирзов – в основе «Химок»; «Зенит» сыграет с первых минут без форвардов, Дзюба не попал в заявку

Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом».

«Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Данилкин, Филин, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Дядюн, Долгов, Алиев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой.

Запасные: Лунeв, Васютин, Чистяков, Круговой, Прохин, Барриос, Шамкин.

Встреча на «Арене-Химки» начнется в 14:00 по Москве.