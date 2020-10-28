Зе Луиш: «Почему не отдал на Жемалетдинова? Просто его не увидел»

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

«До этого матча я давно не выступал все 90 минут, я много тренировался и сейчас чувствую себя очень хорошо. Тренер увидел, что я готов играть и оставил меня на поле.

С самого начала мы понимали, что это будет трудный матч, мы анализировали соперника и понимали, что «Бавария» будет прессинговать, требует от соперника максимальной отдачи.

У «Баварии» в защите оставалось свободное пространство, и мы просто ждали своего момента, гол получился из этого.

Почему не отдал пас на Жемалетдинова? Этот момент как раз обсуждал в раздевалке. Честно говоря, я просто его не увидел, потерял концентрацию и неправильно оценил ситуацию на поле. Важно было забить второй мяч, но у нас этого не получилось», – приводит слова Зе Луиша «Матч ТВ».

«Локомотив» идет в группе третьим.

«Бавария» лидирует.

В 15 матчах против российских команд в ЛЧ мюнхенцы проиграли лишь однажды.

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