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    Зе Луиш: «Почему не отдал на Жемалетдинова? Просто его не увидел»

    Нападающий «Локомотива» Зе Луиш прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

    «До этого матча я давно не выступал все 90 минут, я много тренировался и сейчас чувствую себя очень хорошо. Тренер увидел, что я готов играть и оставил меня на поле.

    С самого начала мы понимали, что это будет трудный матч, мы анализировали соперника и понимали, что «Бавария» будет прессинговать, требует от соперника максимальной отдачи.

    У «Баварии» в защите оставалось свободное пространство, и мы просто ждали своего момента, гол получился из этого.

    Почему не отдал пас на Жемалетдинова? Этот момент как раз обсуждал в раздевалке. Честно говоря, я просто его не увидел, потерял концентрацию и неправильно оценил ситуацию на поле. Важно было забить второй мяч, но у нас этого не получилось», – приводит слова Зе Луиша «Матч ТВ».

    • «Локомотив» идет в группе третьим.
    • «Бавария» лидирует.
    • В 15 матчах против российских команд в ЛЧ мюнхенцы проиграли лишь однажды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:37
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1093

      Freyd 8 минут назад

      не смог бы Зе выговорить фамилию партнера:)

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      Рейтинг: +19

      Bagimir 21 минуту назад

      Интересно Смолов сможет выйти на свой уровень или он уже всё... будет таким же дном как вчера? Зе Луиш хорошее усиление, как он на последних минутах рвался в атаку, просто пока сыгранности мало

      1
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      Рейтинг: +1967

      SunRomeS 22 минуты назад

      Не пробил бы сам, а пас отдал, были вопросы почему не сам?...пас скорее всего не прошел бы, на линии с ним уже защитник был, слишком закручивать бы пришлось. Сначала тоже подумал: ну почему ты не отдал? а после повторов стало ясно.
      Мое мнение таково.

      1
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      Рейтинг: +661

      Mr Green > SunRomeS 16 минут назад

      да, там уже влёт не проходил пас, надо ещё не забывать кто там в будке стоит в баварии

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      Рейтинг: +82

      Jurabay 32 минуты назад

      Пожадничал

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      Рейтинг: +37

      BlackMurderDeco 49 минут назад

      А деньги зарабатывать хочет

      0
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      Рейтинг: +2628

      raritet 1 час назад

      ОТличное приобретение Локо. И так было понятно. Мы то его знаем и на что он способен. Он себя ее покажет.

      0
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      Рейтинг: +5632

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не готов полностью , ноги не бегут , вот и не увидел.

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      Рейтинг: +158

      аларм дубль2 > Alekxei Z. 1 час назад

      все у него получится!адаптируется и пойдет игра!борьба за чемпионство будет интересной!мы цска, локомотив, зенит ,да наверное и динамо с краснодаром-основные претенденты на золото и медали!

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      Рейтинг: +5632

      Alekxei Z. > аларм дубль2 56 минут назад

      Ну понятно что ещё не готов.
      Не фантазируй , мы ,кони и бомжы будут разыгрывать титул.

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      Рейтинг: +158

      аларм дубль2 > Alekxei Z. 54 минуты назад

      ну и хорошо!

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      Рейтинг: +661

      Mr Green > Alekxei Z. 15 минут назад

      ну увидеть это пол дела, там ещё отдать надо, но и защитник грамотно с ним бежал, не давал он ему явный коридор для паса

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      Рейтинг: +5632

      Alekxei Z. > Mr Green 4 минуты назад

      Вы не правы.
      Первым же касанием пасовать , а не тащить ватными ногами.

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