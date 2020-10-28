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  • Зе Луиш: «Почему не отдал на Жемалетдинова? Просто его не увидел»

Зе Луиш: «Почему не отдал на Жемалетдинова? Просто его не увидел»

28 октября 2020, 08:37
16

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

«До этого матча я давно не выступал все 90 минут, я много тренировался и сейчас чувствую себя очень хорошо. Тренер увидел, что я готов играть и оставил меня на поле.

С самого начала мы понимали, что это будет трудный матч, мы анализировали соперника и понимали, что «Бавария» будет прессинговать, требует от соперника максимальной отдачи.

У «Баварии» в защите оставалось свободное пространство, и мы просто ждали своего момента, гол получился из этого.

Почему не отдал пас на Жемалетдинова? Этот момент как раз обсуждал в раздевалке. Честно говоря, я просто его не увидел, потерял концентрацию и неправильно оценил ситуацию на поле. Важно было забить второй мяч, но у нас этого не получилось», – приводит слова Зе Луиша «Матч ТВ».

  • «Локомотив» идет в группе третьим.
  • «Бавария» лидирует.
  • В 15 матчах против российских команд в ЛЧ мюнхенцы проиграли лишь однажды.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Локомотив Бавария Зе Луиш Жемалетдинов Рифат
Комментарии (16)
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BlackMurderDeco
1603866197
А деньги зарабатывать хочет
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Jurabay
1603867188
Пожадничал
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SunRomeS
1603867783
Не пробил бы сам, а пас отдал, были вопросы почему не сам?...пас скорее всего не прошел бы, на линии с ним уже защитник был, слишком закручивать бы пришлось. Сначала тоже подумал: ну почему ты не отдал? а после повторов стало ясно. Мое мнение таково.
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Bagimir
1603867847
Интересно Смолов сможет выйти на свой уровень или он уже всё... будет таким же дном как вчера? Зе Луиш хорошее усиление, как он на последних минутах рвался в атаку, просто пока сыгранности мало
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Freyd
1603868667
не смог бы Зе выговорить фамилию партнера:)
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alp
1603869565
да,. жаль.. в конце матча локо 2 раза убегал в классную контратаку и мог бы даже выиграть.. если это не было случайностью,, то этим надо пользоваться, баварцы пропускают контры легко. кроме того, нужно воспользоваться недооценкой немцами паровозов.. николич должен разобраться, и, может, ответке локо будет поудачливее..
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gesott
1603871659
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Argon
1603874974
Надеюсь игроки надавали лещей Зе Луишу. Как можно было не видеть партнера в такой атаке? Он звиздит, что не видел. Хотел Баварии сам забить.
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Томик
1603882086
Зе Луиш - это подарок "Локомотиву". Он ещё и раздаст и забьёт и выиграет весь верх.
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yarik1_78
1603891964
Вот поэтому ты кроме раши негде не нужен.
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