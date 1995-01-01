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    Нойер – о матче с «Локо»: «Все видели, с каким трудом нам дались эти три очка»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).

    «Естественно, мы довольны результатом. Матч получился очень трудным, мы затратили много сил, чтобы его выиграть. Считаю, «Локо» показал очень хороший футбол, хозяева действовали компактно и надежно.

    Мы упустили несколько моментов забить второй мяч, а потом пропустили, и ситуация заметно осложнилась. Но в итоге смогли забить снова и вырвать победу.

    Мы всегда верим в себя. Думаю, в последние пару месяцев все увидели, какой характер у нашей команды. Но нельзя расслабляться, надеясь только на характер. Мы начинаем каждый матч с чистого листа. Согласитесь, сегодня все видели, с каким трудом нам дались эти три очка», – сказал Нойер после матча.

    • «Локомотив» идет в группе третьим.
    • «Бавария» лидирует.
    • В 15 матчах против российских команд в ЛЧ мюнхенцы проиграли лишь однажды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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