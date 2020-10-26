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  • Флик: «У «Локомотива» хорошая линия атаки. Мне понравились Эдер и Смолов»

Флик: «У «Локомотива» хорошая линия атаки. Мне понравились Эдер и Смолов»

26 октября 2020, 15:26
11

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о «Локомотиве» в преддверии матча второго тура Лиги чемпионов.

«В РПЛ эта команда играет довольно стабильно, мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию. Мне понравились Эдер и Смолов. Команда умеет выбегать в контратаки, обороняться. Будем стараться контролировать игру и меньше терять мяч. «Локомотив» хорошо сыграл с «Зальцбургом». Эта команда хорошо играет и в атаке, и в обороне. Мы это увидели при анализе видеозаписей.

Марк Рока? Я внимательно наблюдаю за игроками. Придет и его время. Он хорошо тренируется, получит свой шанс. Не все так плохо. У нас все здоровы. Гнабри, Сане тренируются с нами. Пытаемся меньше путешествовать. Переезды добавляют нагрузки. Гнабри — наш основной игрок, завтра может сыграть с первой минуты. Мы счастливы, что он вернулся в строй», – сказал Флик.

  • Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Бавария Локомотив Флик Ханс-Дитер
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1603715798
Благодушная моральная поддержка. Ответят ли эти двое?..
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PAREVG.
1603715828
Нравятся Эдер и Смолов????? Забери их даром!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Боцман59rus
1603716969
Шутник однако, но шанс есть всегда, в Баварии тоже люди, хотя глядя на статистику немцев в это начинаешь сомневаться)>
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mdu86
1603717087
Тонкий немецкий юмор, браво )))
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99-й
1603717304
Ну будь я тренер команды соперника мнеб тоже Эдер нравился, забивающий раз в полгода
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Mister_Tomsk
1603719842
да и как всегда у лысого сосуна у грузина, выйдет именно смолов и эдер, а не Зе с лисой. тьфу пля
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Сильвербой
1603722610
Хоть бы уже душу не травил нам! Для, чисто поржать, прогиб засчитан! Еще бы было не плохо, что бы вы хотя бы меньше пяти накидали!
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Kokmarov
1603735043
Лучших выделил...
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SPACE TRUCKIN
1603783789
гы...скауты Баварии взяли федю на заметку...))
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zigbert
1603806264
Играть придется на контратаках. В открытый футбол с Баварией даже нечего связываться. Вот тут может Эдер что то и придумает. Удачи!
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