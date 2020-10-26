Флик: «У «Локомотива» хорошая линия атаки. Мне понравились Эдер и Смолов»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о «Локомотиве» в преддверии матча второго тура Лиги чемпионов.

«В РПЛ эта команда играет довольно стабильно, мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию. Мне понравились Эдер и Смолов. Команда умеет выбегать в контратаки, обороняться. Будем стараться контролировать игру и меньше терять мяч. «Локомотив» хорошо сыграл с «Зальцбургом». Эта команда хорошо играет и в атаке, и в обороне. Мы это увидели при анализе видеозаписей.

Марк Рока? Я внимательно наблюдаю за игроками. Придет и его время. Он хорошо тренируется, получит свой шанс. Не все так плохо. У нас все здоровы. Гнабри, Сане тренируются с нами. Пытаемся меньше путешествовать. Переезды добавляют нагрузки. Гнабри — наш основной игрок, завтра может сыграть с первой минуты. Мы счастливы, что он вернулся в строй», – сказал Флик.