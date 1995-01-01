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    Флик: «У «Локомотива» хорошая линия атаки. Мне понравились Эдер и Смолов»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о «Локомотиве» в преддверии матча второго тура Лиги чемпионов.

    «В РПЛ эта команда играет довольно стабильно, мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию. Мне понравились Эдер и Смолов. Команда умеет выбегать в контратаки, обороняться. Будем стараться контролировать игру и меньше терять мяч. «Локомотив» хорошо сыграл с «Зальцбургом». Эта команда хорошо играет и в атаке, и в обороне. Мы это увидели при анализе видеозаписей.

    Марк Рока? Я внимательно наблюдаю за игроками. Придет и его время. Он хорошо тренируется, получит свой шанс. Не все так плохо. У нас все здоровы. Гнабри, Сане тренируются с нами. Пытаемся меньше путешествовать. Переезды добавляют нагрузки. Гнабри — наш основной игрок, завтра может сыграть с первой минуты. Мы счастливы, что он вернулся в строй», – сказал Флик.

    • Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии6
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      Рейтинг: +264

      99-й 9 минут назад

      Ну будь я тренер команды соперника мнеб тоже Эдер нравился, забивающий раз в полгода

      2
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      Рейтинг: +3188

      mdu86 13 минут назад

      Тонкий немецкий юмор, браво )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18735

      Боцман59rus 15 минут назад

      Шутник однако, но шанс есть всегда, в Баварии тоже люди, хотя глядя на статистику немцев в это начинаешь сомневаться)>

      0
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      Рейтинг: +1893

      Бомбардиръ 15 минут назад

      Типичная европейская любезность.

      0
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      Рейтинг: +1656

      PAREVG. 34 минуты назад

      Нравятся Эдер и Смолов????? Забери их даром!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +18680

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Благодушная моральная поддержка. Ответят ли эти двое?..

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