«Ротор» намерен подать жалобу на судейство в матче с «Локомотивом»

В «Роторе» остались недовольны работой судейской бригады в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива», несмотря на победу со счетом 2:1.

По информации Sport24, волгоградский клуб собирается пожаловаться в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Ротор» попросит рассмотреть четыре решения Сергея Иванова и его помощников:

1) Арбитр ошибочно не зафиксировал фол на 25-й минуте матча, когда Дмитрий Живоглядов попал по лицу Зурико Давиташвили, в результате чего у грузина был разбит нос и пошла кровь.

2) На 68-й минуте Мурило лишил явной возможности забить гол все того же Давиташвили, остановив его прорыв корпусом. Возможно, бразилец заслуживал удаление.

3) Судья необоснованно поставил пенальти на 81-й минуте матча.

4) Рефери показал спорную желтую карточку защитнику Данилу Степанову на 98-й минуте матча.