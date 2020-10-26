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    «Ротор» намерен подать жалобу на судейство в матче с «Локомотивом»

    В «Роторе» остались недовольны работой судейской бригады в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива», несмотря на победу со счетом 2:1.

    По информации Sport24, волгоградский клуб собирается пожаловаться в экспертно-судейскую комиссию РФС.

    «Ротор» попросит рассмотреть четыре решения Сергея Иванова и его помощников:

    1) Арбитр ошибочно не зафиксировал фол на 25-й минуте матча, когда Дмитрий Живоглядов попал по лицу Зурико Давиташвили, в результате чего у грузина был разбит нос и пошла кровь.

    2) На 68-й минуте Мурило лишил явной возможности забить гол все того же Давиташвили, остановив его прорыв корпусом. Возможно, бразилец заслуживал удаление.

    3) Судья необоснованно поставил пенальти на 81-й минуте матча.

    4) Рефери показал спорную желтую карточку защитнику Данилу Степанову на 98-й минуте матча.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +38

      KPCC-SPB 8 минут назад

      если по чесноку то судейка там изрядно накосячил

      0
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      Рейтинг: +1887

      AZ 12 минут назад

      грузинов обидели... ужас

      0
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      Рейтинг: +5342

      серега кашин 27 минут назад

      чтож за выходнае то выдались, ну просто дни жалоб и недовольств

      1
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      Рейтинг: +362

      Sanches65 28 минут назад

      Ротор много говорит, пора обратно в ФНЛ.

      -1
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      Рейтинг: -568

      СуперПАВ9 42 минуты назад

      Да успокотесь радуйтесь что выйграли

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