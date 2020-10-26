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  • «Ротор» намерен подать жалобу на судейство в матче с «Локомотивом»

«Ротор» намерен подать жалобу на судейство в матче с «Локомотивом»

26 октября 2020, 09:59
8

В «Роторе» остались недовольны работой судейской бригады в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива», несмотря на победу со счетом 2:1.

По информации Sport24, волгоградский клуб собирается пожаловаться в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Ротор» попросит рассмотреть четыре решения Сергея Иванова и его помощников:

1) Арбитр ошибочно не зафиксировал фол на 25-й минуте матча, когда Дмитрий Живоглядов попал по лицу Зурико Давиташвили, в результате чего у грузина был разбит нос и пошла кровь.

2) На 68-й минуте Мурило лишил явной возможности забить гол все того же Давиташвили, остановив его прорыв корпусом. Возможно, бразилец заслуживал удаление.

3) Судья необоснованно поставил пенальти на 81-й минуте матча.

4) Рефери показал спорную желтую карточку защитнику Данилу Степанову на 98-й минуте матча.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротор Иванов Cергей
Комментарии (8)
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Sanches65
1603697664
Ротор много говорит, пора обратно в ФНЛ.
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серега кашин
1603697760
чтож за выходнае то выдались, ну просто дни жалоб и недовольств
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AZ
1603698645
грузинов обидели... ужас
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KPCC-SPB
1603698863
если по чесноку то судейка там изрядно накосячил
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paracetamol
1603699413
Судейство, действительно, было керовое!
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mdu86
1603699590
Правильно, нужно назначить переигровку)))
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Фк Рубина
1603702976
Мы тоже недовольны судейством арбитра в нашем матче с зенитом, например по тому показателю что когда зенит забил гол нашему защитнику Уремовичу была показана жк. Когда например ловрен фолил раза 3 и не получил ничего... 3 его фол был ударом локтя в лицо Хвиче Кварацхелии и арбитр не заметил что там был фол.. В этот же момент Вендель схватил за шею Дарко Йевтича.. судья так же не показал жк бразильцу.. так же после этого жк была не показана артему дзюбе за участие в провокации потасовке связанными с этими нарушениями..
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absent32
1603707714
а смысл?))) что вы этим добьетесь? ну накажут судью и что... вы выиграли, этого мало, или хотите переиграть?)))
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