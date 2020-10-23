Черчесов – о состоянии здоровья сына: «Главное, чтобы мозги были на месте, а зубы вставим»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о травме своего сына вратаря «Олимп-Долгопрудного» Станислава Черчесова-младшего.

«Чувствует он себя хорошо, я его вчера забрал. Дробышев сделал операцию, быстренько организовали. Главное, чтобы мозги были на месте, а зубы мы вставим. Он молодец, о нeм все отзываются профессионально. Я отношусь спокойно, потому что это часть профессии – сам с этим сталкивался», – сказал тренер сборной.

Во время матча ПФЛ Черчесов-младший получил удар коленом в голову и был госпитализирован.

У него диагностирован перелом нижней челюсти со смещением, черепно-мозговая травма с легким сотрясением, выбит зуб.

Голкипер может вернуться к тренировкам через месяц.

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