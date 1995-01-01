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    Черчесов – о состоянии здоровья сына: «Главное, чтобы мозги были на месте, а зубы вставим»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о травме своего сына вратаря «Олимп-Долгопрудного» Станислава Черчесова-младшего.

    «Чувствует он себя хорошо, я его вчера забрал. Дробышев сделал операцию, быстренько организовали. Главное, чтобы мозги были на месте, а зубы мы вставим. Он молодец, о нeм все отзываются профессионально. Я отношусь спокойно, потому что это часть профессии – сам с этим сталкивался», – сказал тренер сборной.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2250

      Genz 1 час назад

      Как раз мозги у старшего черчесова не на месте

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