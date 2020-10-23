Черчесов: «Если бы Дзюба всe забивал, то давно бы уже в «Барселоне» играл»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что он доволен игрой капитана национальной команды Артема Дзюбы в октябрьских матчах.

«Засуха у Дзюбы не продолжается. Мы ему дали один тайм сыграть со Швецией и правильно сделали. Невозможно 3-го числа вызвать на сборы и сказать: «Готовься к 11-му».

А так, он в тонусе себя подержал, качественный матч сыграл с Турцией, там было два-три момента. Он и для партнeров голевые моменты создавал, которые мы не реализовали и в той, и в другой игре. Сам тоже имел два идеальных момента в матче с турками – не забил.

Но если бы он всe забивал, то давно бы уже в «Барселоне» играл. Да и там все всe не забивают. Я доволен тем, как Дзюба сыграл на этом сборе. С учeтом того состояния, в котором он находился. Могу ошибаться, но он ответственно играл», – сказал Черчесов.