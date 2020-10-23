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  • Черчесов: «Если бы Дзюба всe забивал, то давно бы уже в «Барселоне» играл»

Черчесов: «Если бы Дзюба всe забивал, то давно бы уже в «Барселоне» играл»

23 октября 2020, 14:15
16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что он доволен игрой капитана национальной команды Артема Дзюбы в октябрьских матчах.

«Засуха у Дзюбы не продолжается. Мы ему дали один тайм сыграть со Швецией и правильно сделали. Невозможно 3-го числа вызвать на сборы и сказать: «Готовься к 11-му».

А так, он в тонусе себя подержал, качественный матч сыграл с Турцией, там было два-три момента. Он и для партнeров голевые моменты создавал, которые мы не реализовали и в той, и в другой игре. Сам тоже имел два идеальных момента в матче с турками – не забил.

Но если бы он всe забивал, то давно бы уже в «Барселоне» играл. Да и там все всe не забивают. Я доволен тем, как Дзюба сыграл на этом сборе. С учeтом того состояния, в котором он находился. Могу ошибаться, но он ответственно играл», – сказал Черчесов.

  • Дзюба не забил в четырех матчах подряд за сборную России.
  • Безголевая серия форварда достигла уже 324 минут.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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СвинкаСправедливости
1603451914
Стыдно...
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neveldomha
1603452603
Точно. Обменяли бы его на Гризмана.
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серега кашин
1603452623
да он большинство голов забил второсортным командам и за такое в барсу не берут
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серега кашин
1603452668
а если честно дзюба все октябрские матчи просто провалил по полной
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NewLife
1603453103
У нас пацан во дворе тоже если бы все забивал играл бы в барсе. За незабитые голы он получает подзатыльники, а зюба миллионы долларов. Почувствуйте разницу. Черчес еще раз продемонстрировал свой низкий IQ.
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JTherry
1603453314
тренер доволен "голевой засухой" нападающего) no comment...
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Каратель помойников
1603453689
бздюпу в барсу??? там что топить нечем? дрова закончились?
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DOCTOR PENALTY
1603454198
"Если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой" - народная мудрость. Если бы Черчесов такой херни не порол, давно бы тренировал Реал.
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raritet
1603464319
Если Дзюбу убирать из команд, то тогда придется набирать десяток футболистов, хоть как то умеющих продвигать мяч, а поскольку их нет , вот и приходится использовать столба и закидывать , как рыбак удочку , авось клюнет. А как показала практика рыбалка с Дзюбой и футбол совершенно разные спортивные дисциплины. По крайней мере, почему бы не попробовать поиграть в футбол. Без столба. Играют же другие команды. Ну, например, Брюгге. Или сборные всех других стран. И ничего.
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paracetamol
1603468401
Ну и мазать по воротам Зюбе тоже незачем. Не для того брали!
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