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    Черчесов: «Если бы Дзюба всe забивал, то давно бы уже в «Барселоне» играл»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что он доволен игрой капитана национальной команды Артема Дзюбы в октябрьских матчах.

    «Засуха у Дзюбы не продолжается. Мы ему дали один тайм сыграть со Швецией и правильно сделали. Невозможно 3-го числа вызвать на сборы и сказать: «Готовься к 11-му».

    А так, он в тонусе себя подержал, качественный матч сыграл с Турцией, там было два-три момента. Он и для партнeров голевые моменты создавал, которые мы не реализовали и в той, и в другой игре. Сам тоже имел два идеальных момента в матче с турками – не забил.

    Но если бы он всe забивал, то давно бы уже в «Барселоне» играл. Да и там все всe не забивают. Я доволен тем, как Дзюба сыграл на этом сборе. С учeтом того состояния, в котором он находился. Могу ошибаться, но он ответственно играл», – сказал Черчесов.

    • Дзюба не забил в четырех матчах подряд за сборную России.
    • Безголевая серия форварда достигла уже 324 минут.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1467

      Oldtrafford83 9 минут назад

      Вряд ли, там меньше платят

      0
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      Рейтинг: +4847

      nik55 17 минут назад

      что бревно что тренер----2 пи--абола

      0
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      Рейтинг: +18629

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      "Если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой" - народная мудрость.
      Если бы Черчесов такой херни не порол, давно бы тренировал Реал.

      1
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      Рейтинг: +8192

      JTherry > DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      там вакантная должность ГТ скоро будет, вместо Зидана((

      1
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      Рейтинг: +18629

      DOCTOR PENALTY > JTherry 10 минут назад

      Я погорячился, больше Сочи ему никто ничего не даст. Думаю, даже в Зенит не позовут.

      0
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      Рейтинг: +2250

      Genz 30 минут назад

      Дзюба стал играть плохо. Нужно гнать черчесова из сборной

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      Рейтинг: +4057

      Каратель 37 минут назад

      бздюпу в барсу??? там что топить нечем? дрова закончились?

      1
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      Рейтинг: +8192

      JTherry 44 минуты назад

      тренер доволен "голевой засухой" нападающего) no comment...

      2
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      Рейтинг: +4095

      NewLife 47 минут назад

      У нас пацан во дворе тоже если бы все забивал играл бы в барсе. За незабитые голы он получает подзатыльники, а зюба миллионы долларов. Почувствуйте разницу. Черчес еще раз продемонстрировал свой низкий IQ.

      3
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      Рейтинг: +5313

      серега кашин 54 минуты назад

      а если честно дзюба все октябрские матчи просто провалил по полной

      1
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      Рейтинг: +106

      аларм дубль2 > серега кашин 50 минут назад

      ну просто человек устал!слишком большая нагрузка!

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      Рейтинг: +5313

      серега кашин 55 минут назад

      да он большинство голов забил второсортным командам и за такое в барсу не берут

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      Рейтинг: +2328

      neveldomha 55 минут назад

      Точно. Обменяли бы его на Гризмана.

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