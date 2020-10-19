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  • Черчесов-младший может через месяц вернуться к тренировкам. У него сломана челюсть

Черчесов-младший может через месяц вернуться к тренировкам. У него сломана челюсть

19 октября 2020, 22:55
1

Глава пресс-службы клуба «Олимп-Долгопрудный» Камила Михалева-Искакова рассказала о состоянии вратаря команды Станислава Черчесова.

«Черчесову было сделано МРТ в Долгопрудненской больнице, после он был перевезен в Москву. По состоянию на утро сегодняшнего дня, операция назначена на завтра. Тяжелых последствий нет, всего самого страшного он избежал.

Да, подтвердился перелом челюсти, но смещение некритичное. Легкое сотрясение мозга и выбит зуб. Причин для ухудшения ситуации нет. Прогнозы можно будет делать только после операции.

Предварительно, если все будет хорошо, наш врач сказал, что по самым оптимистичным прогнозам через четыре недели можно будет начинать тренировки. Это стандартные сроки восстановления для большинства переломов. Если будет больше информации, мы ею поделимся», – сказала Михалева-Искакова.

Источник: Sport24
Россия. ПФЛ. Группа 2 Олимп-Долгопрудный Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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inzek
1603151202
получил за батю
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