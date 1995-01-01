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    У Черчесова-младшего черепно-мозговая травма с сотрясением, перелом челюсти и выбитый зуб

    Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов рассказал о результатах медицинского обследования вратаря команды Станислава Черчесова.

    «У него диагностирован перелом нижней челюсти со смещением, черепно-мозговая травма с лeгким сотрясением, выбит зуб. Завтра [в понедельник] операцию Стасу будет делать тот же хирург, что работал со мной после столкновения с Веллитоном в 2009-м – Алексей Юрьевич Дробышев.

    По срокам восстановления пока информации нет: всe зависит от скорости сращивания костей, плюс нельзя допустить осложнений после черепно-мозговой травмы. Сейчас состояние Стаса, по словам врачей, стабильное. Оставили его в больнице под наблюдением на ночь. Стас в хорошем расположении духа, на позитиве. Эту ситуацию он принял как настоящий спортсмен и мужчина», – сказал Габулов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8729

      paracetamol 14 минут назад

      Это ктож его так?

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      Рейтинг: +7

      leshhowwale 1 час назад

      CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам -------- https://rb.gy/4gdgsw

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      Рейтинг: +233

      cevin cigan 1 час назад

      Вратари народ бесстрашный,так что всё обойдётся!

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      Рейтинг: +4451

      KPCCSPB 1 час назад

      Жесть

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