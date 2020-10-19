У Черчесова-младшего черепно-мозговая травма с сотрясением, перелом челюсти и выбитый зуб

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов рассказал о результатах медицинского обследования вратаря команды Станислава Черчесова.

«У него диагностирован перелом нижней челюсти со смещением, черепно-мозговая травма с лeгким сотрясением, выбит зуб. Завтра [в понедельник] операцию Стасу будет делать тот же хирург, что работал со мной после столкновения с Веллитоном в 2009-м – Алексей Юрьевич Дробышев.

По срокам восстановления пока информации нет: всe зависит от скорости сращивания костей, плюс нельзя допустить осложнений после черепно-мозговой травмы. Сейчас состояние Стаса, по словам врачей, стабильное. Оставили его в больнице под наблюдением на ночь. Стас в хорошем расположении духа, на позитиве. Эту ситуацию он принял как настоящий спортсмен и мужчина», – сказал Габулов.