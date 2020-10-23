«Можно я промолчу»: Черчесов не стал комментировать слова Кокорина о возвращении в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от комментариев касательно желания форварда «Спартака» Александра Кокорина вернуться в национальную команду.

«Хочу ли я поиграть за сборную? Да, конечно. Я жду приглашения. Заиграть в «Спартаке» и в сборной – идеальное возвращение в футбол для меня», – сказал Кокорин в интервью ютуб-каналу Peopletalk TV.

«Я не читал это интервью, могу только поверить вам на слово. Прочитаю его интервью после нашего разговора. Можно я промолчу», – ответил Черчесов.