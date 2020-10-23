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    «Можно я промолчу»: Черчесов не стал комментировать слова Кокорина о возвращении в сборную

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от комментариев касательно желания форварда «Спартака» Александра Кокорина вернуться в национальную команду.

    «Хочу ли я поиграть за сборную? Да, конечно. Я жду приглашения. Заиграть в «Спартаке» и в сборной – идеальное возвращение в футбол для меня», – сказал Кокорин в интервью ютуб-каналу Peopletalk TV.

    «Я не читал это интервью, могу только поверить вам на слово. Прочитаю его интервью после нашего разговора. Можно я промолчу», – ответил Черчесов.

    • Кокорин не вызывался в сборную России с ноября 2017 года.
    • В этом сезоне 29-летний нападающий забил один гол в пяти матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8192

      JTherry 22 минуты назад

      "Можно я промолчу"
      ...Черчесов боится высказать свое мнение, тоже приказали - "молчать"

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