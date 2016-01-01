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    Агент Миранчука: «Все начали сравнивать с Роналдиньо, но это именно его гол»

    Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал дебютный матч и гол своего клиента в составе бергамцев.

    • Россиянин вышел на замену на 80-й минуте игры Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом».
    • Спустя девять минут 25-летний хавбек забил четвертый гол своей команды.

    «Это только начало пути. Никакой эйфории у парня нет. Он сам все понимает, мы это понимаем. Все ещe впереди. Забил породистый гол, это его гол. Все начали сравнивать с Роналдиньо, но это именно гол Миранчука. Без замаха, быстрое принятие решения, все как надо.

    В общем, все счастливы, все болели, все радовались. Парень все сам понимает. Хорошо, что Гасперини не бросил его под жернова в Неаполе, а что все так. Обратил бы ещe внимание, что вся команда праздновала с ним гол, все были рады. Ну кроме вратаря, который в штрафной стоял. Это говорит о том, что Лешу там хорошо приняли», – сказал агент.

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    Источник: «Чемпионат»

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