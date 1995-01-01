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    Николич: «Недоволен результатом. Хотели забрать три очка»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом» (2:2).

    «Не очень доволен результатом, хотели забрать три очка. Первые 35 минут играли хорошо, забили гол. Но, к сожалению, пропустили гол в раздевалку – это очень изменило сценарий игры. Сегодня мы заработали одно очко. Двигаемся дальше.

    Если в целом говорить об обороне, сыграли нормально. Но гол у Собослай выдался сумасшедший. Он и поменял сценарий игры. Мы очень хорошо играли до пропущенного мяча.

    «Зальцбург» – бегающая команда. Как раз в контратаке они и заработали тот самый угловой, который поменял игру. Но у нас были моменты во втором тайме. Ничего страшного, двигаемся дальше», – сказал Николич после матча.

    • «Локомотив» прервал серию из пяти поражений в Лиге чемпионов.
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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 22:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12406

      derrik2000 4 минуты назад

      "Ничего страшного, двигаемся дальше», – сказал Николич после матча."

      Естественно ничего страшного.
      Естественно.
      Даже если с тобой контракт руководство клубом расторгнет, в обиде по деньгам ты не останешься: выплатят всё за полный срок контракта.

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