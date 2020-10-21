Николич: «Недоволен результатом. Хотели забрать три очка»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом» (2:2).

«Не очень доволен результатом, хотели забрать три очка. Первые 35 минут играли хорошо, забили гол. Но, к сожалению, пропустили гол в раздевалку – это очень изменило сценарий игры. Сегодня мы заработали одно очко. Двигаемся дальше.

Если в целом говорить об обороне, сыграли нормально. Но гол у Собослай выдался сумасшедший. Он и поменял сценарий игры. Мы очень хорошо играли до пропущенного мяча.

«Зальцбург» – бегающая команда. Как раз в контратаке они и заработали тот самый угловой, который поменял игру. Но у нас были моменты во втором тайме. Ничего страшного, двигаемся дальше», – сказал Николич после матча.