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Николич: «Недоволен результатом. Хотели забрать три очка»

21 октября 2020, 22:53
9

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом» (2:2).

«Не очень доволен результатом, хотели забрать три очка. Первые 35 минут играли хорошо, забили гол. Но, к сожалению, пропустили гол в раздевалку – это очень изменило сценарий игры. Сегодня мы заработали одно очко. Двигаемся дальше.

Если в целом говорить об обороне, сыграли нормально. Но гол у Собослай выдался сумасшедший. Он и поменял сценарий игры. Мы очень хорошо играли до пропущенного мяча.

«Зальцбург» – бегающая команда. Как раз в контратаке они и заработали тот самый угловой, который поменял игру. Но у нас были моменты во втором тайме. Ничего страшного, двигаемся дальше», – сказал Николич после матча.

  • «Локомотив» прервал серию из пяти поражений в Лиге чемпионов.
  • Следующий соперник «Локомотива» по группе – мюнхенская «Бавария». Матч состоится 27 октября.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Локомотив Зальцбург Николич Марко
Комментарии (9)
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derrik2000
1603310430
"Ничего страшного, двигаемся дальше», – сказал Николич после матча." Естественно ничего страшного. Естественно. Даже если с тобой контракт руководство клубом расторгнет, в обиде по деньгам ты не останешься: выплатят всё за полный срок контракта.
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maygli
1603314717
Меняй вратаря дырку. Гиля уже не тот. Много понтов, часто занимает не правильную позицию в воротах от того и пропускает. Дальний удар за шиворот, гол в раздевалку и со вторым голом смотрел не на мяч, а на игроков раздавая указания, от того и пропустил момент удара и рыпаться было поздно, только проважал мяч глазами. С таким вратарём и команда чувствует себя не уверенно. А вообще ребята молодцы боролись до конца.
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KalterJax
1603334668
Ну так не надо мёртвых футболистов ставить!) Я видел кого угодно на поле, даже мурило на чужой половине поле, а вот где Федя с Жемалетдиновым были не ясно! поиграли минут 10 и бросили! Рыбчинский гораздо интереснее смотрится, не дают шанс Тугареву, да и Лисаковича для чего брали? для скамейки?
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Obojaemiy
1603336514
План на всю ЛЧ они уже выполнили, очко набрали!
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Серёга Краснодарский
1603346695
Если не лукавит то молодчина тренер
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nemolod
1603350479
К сожалению,такие вот "голы в раздевалку" до сих пор остаются характерным признаком расслабона (если не сказать грубее всем известного слова раз....-во) ,когда вроде все хорошо,осталось немного времени,можно и не напрягаться-и в этот момент команда получает гол ,а то и не один-и это все недоработка тренерского штаба!
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bomilazdeshnii
1603351532
Еле отскочили. Как и Краснодар, хотя я сам краснодарский. Сафонову в ноги надо падать, а то бы пролетели конкретно.
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опус 2
1603365442
Я узнал что Федя Смолов играет , когда его стали менять Как тут выиграешь ?
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