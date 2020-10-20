Евсеев: «Не осуждаю Сычева за переход в фигурное катание. Говорят, там рейтинги выше»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал участие экс-форварда «Локомотива» Дмитрия Сычева в шоу «Ледниковый период».

«Не осуждаю Диму Сычева. Перешел в фигурное катание, имеет право. Говорят, там рейтинги выше. Рейтинги у футбольных эфиров поднимем, а после них с удовольствием в хоккей погоняем. Денис Казанский не разочаровал. И 8-16 провел достойно, и на льду смотрелся уверенно», – написал Евсеев в инстаграме.