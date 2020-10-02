Вратарь «Брюгге» Миньоле: «Зимой в России мороз и снег. Это может стать преимуществом для «Зенита»

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле высказался о соперниках по групповому этапу Лиги чемпионов.
«Отлично знаю все команды. Там играет много бывших партнеров, а в Дортмунде есть бельгийцы. Здорово, что все четыре команды могут победить друг друга. «Боруссия» – главный фаворит, несмотря на то что попала в группу из второй корзины.
Каждый матч будет непростым. Если вам придется ехать в Россию зимой, там будет снег и мороз – это может стать преимуществом для «Зенита». В Дортмунде и Риме активные фанаты. Правда, на нашем стадионе «Ян Брейдел» мы всегда можем рассчитывать на три очка», – сказал Миньоле в интервью пресс-службе клуба.
- Соперники «Зенита» по группе ЛЧ – дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге».
- Домашние матчи «Зенита» в ЛЧ смогут посетить до 20 тысяч болельщиков.
Источник: официальный сайт «Брюгге»