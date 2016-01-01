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    Вратарь «Брюгге» Миньоле: «Зимой в России мороз и снег. Это может стать преимуществом для «Зенита»

    Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле высказался о соперниках по групповому этапу Лиги чемпионов.

    «Отлично знаю все команды. Там играет много бывших партнеров, а в Дортмунде есть бельгийцы. Здорово, что все четыре команды могут победить друг друга. «Боруссия» – главный фаворит, несмотря на то что попала в группу из второй корзины.

    Каждый матч будет непростым. Если вам придется ехать в Россию зимой, там будет снег и мороз – это может стать преимуществом для «Зенита». В Дортмунде и Риме активные фанаты. Правда, на нашем стадионе «Ян Брейдел» мы всегда можем рассчитывать на три очка», – сказал Миньоле в интервью пресс-службе клуба.

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    Источник: официальный сайт «Брюгге»

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    Сегодня, 08:06
    Комментарии23
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      Рейтинг: +3468

      NewLife 12 минут назад

      Ваш европейский треп о глобальном потеплении уже в печенках сидит, а ты о каких-то морозах.

      0
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      Рейтинг: +8426

      Persona_non_Grata 1 час назад

      " Мы по уши в грязи, в воде до самых глаз
      Через какой-то срок враги опять нагнали нас
      И бьют ещё сильней, вот-вот и порешат
      Но лютые морозы к нам на выручку спешат " )))))))

      1
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      Рейтинг: +800

      zlobny_zenitos 1 час назад

      Да уж...надо наоборот включить охлаждение тогда...что б наверняка...
      После Петровского в -14 С на кубке с Кубанью по-моему...мы потерпим, а они померзнут:):):):)

      0
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      Рейтинг: +1303

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Вы, при желании можете весь Брюгге и еще пару тройку евростран засунуть на стадион в Питере,

      0
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      Рейтинг: +13190

      vladimir-7 1 час назад

      Не знает ещё парнишка, что в Питере Медведев с балалайкой ходит по
      улицам, а второй в Москве спит в берлоге.

      1
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      Рейтинг: +622

      Spirit_78 1 час назад

      Как же он плохо осведомлён. Зимой на стадионе в Питере теплее, чем во всей остальной Европе.

      2
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      Рейтинг: +13720

      silver29 1 час назад

      Не сцы, выдадут валенки и тулуп от "Nike ".

      4
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      Рейтинг: +8515

      paracetamol 1 час назад

      Какой нахр мороз? В избе, под крышей, с центральным отоплением!

      2
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      Рейтинг: +3940

      Давид59 1 час назад

      Он наверное не знает какой стадион у Зенита? Может и вправду лучше крышу не закрывать?

      2
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      Рейтинг: +8444

      BRO_football 1 час назад

      У Зенита стадион хороший. Зима никак не повлияет на игру.

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