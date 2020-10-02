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  • Вратарь «Брюгге» Миньоле: «Зимой в России мороз и снег. Это может стать преимуществом для «Зенита»

Вратарь «Брюгге» Миньоле: «Зимой в России мороз и снег. Это может стать преимуществом для «Зенита»

2 октября 2020, 08:06
27

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле высказался о соперниках по групповому этапу Лиги чемпионов.

«Отлично знаю все команды. Там играет много бывших партнеров, а в Дортмунде есть бельгийцы. Здорово, что все четыре команды могут победить друг друга. «Боруссия» – главный фаворит, несмотря на то что попала в группу из второй корзины.

Каждый матч будет непростым. Если вам придется ехать в Россию зимой, там будет снег и мороз – это может стать преимуществом для «Зенита». В Дортмунде и Риме активные фанаты. Правда, на нашем стадионе «Ян Брейдел» мы всегда можем рассчитывать на три очка», – сказал Миньоле в интервью пресс-службе клуба.

Источник: официальный сайт «Брюгге»
Лига чемпионов Брюгге Зенит Боруссия Д Лацио Миньоле Симон
Комментарии (27)
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Genchik92
1601615535
Про стадион с крышей не не слышал...
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cevin cigan
1601616019
А ещё в России пьяные медведи на балалайках играют!!! Гы - гы...
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Ганнибал Лектор
1601616412
Как же ты отлично знаешь все команды, если не в курсе, что на Газпром-арене в декабре теплее, чем в Бельгии?
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Боцман59rus
1601618747
Так тебе же в Питере играть, а не в России)))
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Эвринайт Эвридэев
1601619066
Ещё медведи, балалайка и водка преимущество российских клубов
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Давид59
1601620704
Он наверное не знает какой стадион у Зенита? Может и вправду лучше крышу не закрывать?
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paracetamol
1601620823
Какой нахр мороз? В избе, под крышей, с центральным отоплением!
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Spirit_78
1601621701
Как же он плохо осведомлён. Зимой на стадионе в Питере теплее, чем во всей остальной Европе.
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NewLife
1601626196
Ваш европейский треп о глобальном потеплении уже в печенках сидит, а ты о каких-то морозах.
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Spartak Piter
1601628064
Что что, а Памятник Коррупции в виде баклан-Арены нормальная арена в плане тепла зимой. В остальном, каждый матч наверное по 30 инфарктов у людей, пока дойдут))
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