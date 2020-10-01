Капелло – о жеребьевке ЛЧ: «Краснодару» будет сложно выйти из группы, у «Зенита» ситуация получше, «Локомотив» – без шансов»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло порассуждал о шансах команд РПЛ успешно выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Думаю, для «Краснодара» будет очень сложно выйти в следующий раунд. Группа «Зенита» – одна из самых сбалансированных в Лиге чемпионов. Полагаю, ситуация у «Зенита» получше. Что касается «Локомотива», то здесь без шансов. Очень тяжeлая группа», – сказал Капелло.