Капелло – о жеребьевке ЛЧ: «Краснодару» будет сложно выйти из группы, у «Зенита» ситуация получше, «Локомотив» – без шансов»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло порассуждал о шансах команд РПЛ успешно выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.
- «Краснодар» сыграет с «Севильей», «Челси» и «Ренном».
- Соперники «Зенита» – дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге».
- «Локомотиву» будут противостоять «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».
«Думаю, для «Краснодара» будет очень сложно выйти в следующий раунд. Группа «Зенита» – одна из самых сбалансированных в Лиге чемпионов. Полагаю, ситуация у «Зенита» получше. Что касается «Локомотива», то здесь без шансов. Очень тяжeлая группа», – сказал Капелло.
Источник: «Чемпионат»