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    Капелло – о жеребьевке ЛЧ: «Краснодару» будет сложно выйти из группы, у «Зенита» ситуация получше, «Локомотив» – без шансов»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло порассуждал о шансах команд РПЛ успешно выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Думаю, для «Краснодара» будет очень сложно выйти в следующий раунд. Группа «Зенита» – одна из самых сбалансированных в Лиге чемпионов. Полагаю, ситуация у «Зенита» получше. Что касается «Локомотива», то здесь без шансов. Очень тяжeлая группа», – сказал Капелло.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.10.2020 22:36
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2007

      neim 8 минут назад

      Стоит только названия клубов почитать, с которыми играть нашим "чемпионам" и сразу становится понятно, что и правда, всем жопа. Причем без шансов.

      0
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      Рейтинг: +1901

      Krasnodar 123 2 часа назад

      А он откуда знает? Старый марозматик!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3270

      InterMilLano1908 > Krasnodar 123 1 час назад

      Получше уж тебя то знает...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +528

      SanInstructor 2 часа назад

      всем жопа...

      3
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