Алонсо может уйти из «Челси» из-за конфликта с Лэмпардом. Игроком интересуются «Интер» и «Ювентус»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может покинуть клуб.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, у испанца возник конфликт с главным тренером лондонцев Фрэнком Лэмпардом после матча третьего тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (3:3).

Игрок находится в сфере интересов «Интера» и «Ювентуса», который может подписать Алонсо в случае ухода Маттиа Де Шильо.