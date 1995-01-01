Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Алонсо может уйти из «Челси» из-за конфликта с Лэмпардом. Игроком интересуются «Интер» и «Ювентус»

    Защитник «Челси» Маркос Алонсо может покинуть клуб.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, у испанца возник конфликт с главным тренером лондонцев Фрэнком Лэмпардом после матча третьего тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (3:3).

    Игрок находится в сфере интересов «Интера» и «Ювентуса», который может подписать Алонсо в случае ухода Маттиа Де Шильо.

    • На последний матч «Челси» против «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги (1:1, 4:5 по пенальти) Алонсо не попал в заявку.
    • В прошлом сезоне защитник провел в АПЛ 18 матчей, забив четыре мяча и сделав три ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79447
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru