Алонсо может уйти из «Челси» из-за конфликта с Лэмпардом. Игроком интересуются «Интер» и «Ювентус»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может покинуть клуб.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, у испанца возник конфликт с главным тренером лондонцев Фрэнком Лэмпардом после матча третьего тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (3:3).
Игрок находится в сфере интересов «Интера» и «Ювентуса», который может подписать Алонсо в случае ухода Маттиа Де Шильо.
- На последний матч «Челси» против «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги (1:1, 4:5 по пенальти) Алонсо не попал в заявку.
- В прошлом сезоне защитник провел в АПЛ 18 матчей, забив четыре мяча и сделав три ассиста.
Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио