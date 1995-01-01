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    Бундеслига. «Боруссия» Д проиграла «Аугсбургу», «Лейпциг» обменялся голами с «Байером» и другие результаты

    «Боруссия» из Дортмунда во втором туре Бундеслиги уступила «Аугсбургу». Один из голов хозяев забил перешедший летом из «Шальке» Даниэл Калиджиури.

    «Лейпциг» не справился в гостях с «Байером». Новичок турнира «Арминия» за два тура набрала четыре очка.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

    Арминия – Кельн – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Эдмундссон, 78.

    Аугсбург – Боруссия Д – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Удуохай, 40; 2:0 – Калиджиури, 54.

    Байер – Лейпциг – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Форсберг, 14; 1:1 – Демирбай, 20.

    Боруссия М – Унион – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Тюрам, 56; 1:1 – Шлоттербек, 80.

    Майнц – Штутгарт – 1:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Квайсон, 13; 1:1 – Вамангитука, 45; 1:2 – Дидави, 61; 1:3 – Климович, 80; 1:4 – Калайджич, 86.

    Удаления: нет – Штенцель, 90+1 (вторая ж.к.).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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