Бундеслига. «Боруссия» Д проиграла «Аугсбургу», «Лейпциг» обменялся голами с «Байером» и другие результаты

«Боруссия» из Дортмунда во втором туре Бундеслиги уступила «Аугсбургу». Один из голов хозяев забил перешедший летом из «Шальке» Даниэл Калиджиури.

«Лейпциг» не справился в гостях с «Байером». Новичок турнира «Арминия» за два тура набрала четыре очка.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

Арминия – Кельн – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Эдмундссон, 78.

Аугсбург – Боруссия Д – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Удуохай, 40; 2:0 – Калиджиури, 54.

Байер – Лейпциг – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Форсберг, 14; 1:1 – Демирбай, 20.

Боруссия М – Унион – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Тюрам, 56; 1:1 – Шлоттербек, 80.

Майнц – Штутгарт – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Квайсон, 13; 1:1 – Вамангитука, 45; 1:2 – Дидави, 61; 1:3 – Климович, 80; 1:4 – Калайджич, 86.

Удаления: нет – Штенцель, 90+1 (вторая ж.к.).

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