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  • Левников на матче «Рубин» – «Спартак» и другие назначения судей на матчи восьмого тура РПЛ

Левников на матче «Рубин» – «Спартак» и другие назначения судей на матчи восьмого тура РПЛ

16 сентября 2020, 12:32
10

РФС опубликовал список судей, привлеченных для работы на матчи восьмого тура российской Премьер-лиги.

«Краснодар»«Химки»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Роман Усачeв, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Урал»«Зенит»: судья – Сергей Карасeв; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Алексей Ширяев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов»«Ротор»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.

«Уфа»ЦСКА: судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Арам Петросян; резервный судья – Артур Фeдоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Лунeв; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Арсенал»«Сочи»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Станислав Васильев; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Колобаев.

«Рубин»«Спартак»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Игорь Синер.

«Локомотив»«Тамбов»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Александр Богданов, Адлан Хатуев; резервный судья – Максим Матюнин; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Румянцев.

«Динамо»«Ахмат»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Геннадий Куличенков.

Источник: твиттер РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Химки Зенит Урал Ростов Ротор Уфа ЦСКА Арсенал Сочи Рубин Спартак Локомотив Тамбов Динамо Ахмат Лапочкин Сергей Карасев Сергей Турбин Евгений Вилков Михаил Левников Кирилл Кукуляк Евгений Волошин Николай Панин Игорь
Комментарии (10)
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ilichkadr
1600250504
Будет кирдык Левникову и Мешкову, если Спартак проиграет в Казани.
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NewLife
1600251220
Назначение судей на Урал-Зенит это классика для победы синита над Уралом. Скоро увидим, как классно зюба бьет пенальти.
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Ганнибал Лектор
1600253841
Кто следующий на полиграф? Левников или Вилков?
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Рубинище
1600255611
Матч тура- Самый интересный футбик будет в Казани. Ни какой автобусной стратегии, с кучей ошибок в обороне что одних, то и других. Жаль кореец у нас играть не будет.
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paracetamol
1600261559
Карась - нормальный свистун.
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portero
1600317686
АВАР помощник судьи на ВАР , а он имеет право голоса или просто для судьи ВАР включает разные ракурсы???
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