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    Левников на матче «Рубин» – «Спартак» и другие назначения судей на матчи восьмого тура РПЛ

    РФС опубликовал список судей, привлеченных для работы на матчи восьмого тура российской Премьер-лиги.

    «Краснодар»«Химки»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Роман Усачeв, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Урал»«Зенит»: судья – Сергей Карасeв; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Алексей Ширяев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Зуев.

    «Ростов»«Ротор»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.

    «Уфа»ЦСКА: судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Арам Петросян; резервный судья – Артур Фeдоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Лунeв; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Арсенал»«Сочи»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Станислав Васильев; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Колобаев.

    «Рубин»«Спартак»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Игорь Синер.

    «Локомотив»«Тамбов»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Александр Богданов, Адлан Хатуев; резервный судья – Максим Матюнин; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Румянцев.

    «Динамо»«Ахмат»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Геннадий Куличенков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РФС

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2384

      Ганнибал Лектор 22 минуты назад

      Кто следующий на полиграф? Левников или Вилков?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3092

      NewLife 1 час назад

      Назначение судей на Урал-Зенит это классика для победы синита над Уралом. Скоро увидим, как классно зюба бьет пенальти.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8571

      ilichkadr 1 час назад

      Будет кирдык Левникову и Мешкову, если Спартак проиграет в Казани.

      -2
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      Рейтинг: +12823

      vladimir-7 > ilichkadr 1 час назад

      Федун уже договорился с Дюковым.

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