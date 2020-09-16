Левников на матче «Рубин» – «Спартак» и другие назначения судей на матчи восьмого тура РПЛ

РФС опубликовал список судей, привлеченных для работы на матчи восьмого тура российской Премьер-лиги.
«Краснодар» – «Химки»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Роман Усачeв, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Урал» – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Алексей Ширяев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Зуев.
«Ростов» – «Ротор»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.
«Уфа» – ЦСКА: судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Арам Петросян; резервный судья – Артур Фeдоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Лунeв; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Арсенал» – «Сочи»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Станислав Васильев; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Колобаев.
«Рубин» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Игорь Синер.
«Локомотив» – «Тамбов»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Александр Богданов, Адлан Хатуев; резервный судья – Максим Матюнин; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Румянцев.
«Динамо» – «Ахмат»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Геннадий Куличенков.