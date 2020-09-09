Роналду: «Футбол без болельщиков – как цирк без клоунов»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением на счет пустых трибун на матче Лиги наций со сборной Швеции:
«Меня заводит, когда слышу свист с трибун. От этого бегут мурашки по коже. Но здоровье людей превыше всего. Если ВОЗ говорит, что нужно играть без болельщиков – значит так действительно нужно. Здоровье людей должно быть на первом месте. Но вообще футбол без болельщиков – как цирк без клоунов, или сад без цветов», – приводит слова Роналду Record.
- В матче со Швецией Роналду забил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии.
- Роналду признался, что хочет побить мировой рекорд по голам за сборную.
Источник: Record