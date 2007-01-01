Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Роналду: «Футбол без болельщиков – как цирк без клоунов»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением на счет пустых трибун на матче Лиги наций со сборной Швеции:

    «Меня заводит, когда слышу свист с трибун. От этого бегут мурашки по коже. Но здоровье людей превыше всего. Если ВОЗ говорит, что нужно играть без болельщиков – значит так действительно нужно. Здоровье людей должно быть на первом месте. Но вообще футбол без болельщиков – как цирк без клоунов, или сад без цветов», – приводит слова Роналду Record.

    • В матче со Швецией Роналду забил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии.
    • Роналду признался, что хочет побить мировой рекорд по голам за сборную.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Record

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:09
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16596

      bset 52 минуты назад

      Ооо, сейчас все прицепятся к "клоунам". Новость об одном, но в России всегда все видят через одно место.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1169

      spam2009 1 час назад

      А у нас одни клоуны, как говорится цирк уехал-клоуны остались

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12985

      silver29 2 часа назад

      В России эта поговорка звучит иначе, "Футбол без судей и ВАР - как цирк без клоунов".

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10950

      KLIM777 2 часа назад

      Да фиг знает. клоунов очень много. особенно вчера сборная Англии) еще те клоуны)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7010

      piligrim1986 2 часа назад

      вот эт сравнил))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78986
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru