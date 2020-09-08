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    Лига наций. Бельгия разгромила Исландию, Франция забила четыре гола Хорватии и другие результаты

    В матче-повторении финала чемпионата мира-2018 сильнее оказалась Франция. У гостей гол забил зенитовец Деян Ловрен.

    Впервые с 2003 года в стартовом составе сборной Англии оказался игрок «Лидса». Им стал Калвин Филлипс.

    Конор Коди стал первым с 1990 года футболистом «Вулверхэмптона» в стартовом составе сборной Англии.

    Аксель Витсель забил за сборную Бельгии впервые за три года. Он не отличался голами в 23 встречах.

    Лига наций. Лига А. Группа 2. 2-й тур

    Бельгия – Исландия – 5:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Фридйонссон, 11; 1:1 – Витсель, 13; 2:1 – Батшуайи, 17; 3:1 – Мертенс, 50; 4:1 – Батшуайи, 69; 5:1 – Доку, 80.

    Дания – Англия – 0:0

    Лига наций. Лига А. Группа 3. 2-й тур

    Франция – Хорватия – 4:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Ловрен, 17; 1:1 – Гризманн, 43; 2:1 – Ливакович, 45+1 (в свои ворота); 2:2 – Брекало, 55; 3:2 – Упамекано, 65; 4:2 – Жиру, 77 (с пенальти).

    Швеция – Португалия – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Роналду, 45+1; 0:2 – Роналду, 72.

    Удаления: Свенссон, 44 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь лиги А

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2020 23:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1639

      FENIX-SL 4 минуты назад

      ой
      опять Роналду огорчает крикунов(((((((

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      Рейтинг: +1639

      FENIX-SL > FENIX-SL 3 минуты назад

      с пенальти да в пустые
      да и вообще старый
      а месси лучше видит поле..хотя казалось бы при чем он здесь
      но так наверняка кто нибудь да скажет)

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