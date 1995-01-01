Роналду: «Хочу побить мировой рекорд по голам за сборную»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после дубля в ворота Швеции рассказал о новой бомбардирской цели на остаток карьеры:

«Я сумел преодолеть отметку в 100 голов за сборную, и теперь самое время побить рекорд (109 голов – прим. «Бомбардира»). Шаг за шагом. Я не одержим, потому что считаю, что рекорды приходят естественным путем», – цитирует Роналду пресс-служба УЕФА.