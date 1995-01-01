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    Роналду: «Хочу побить мировой рекорд по голам за сборную»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после дубля в ворота Швеции рассказал о новой бомбардирской цели на остаток карьеры:

    «Я сумел преодолеть отметку в 100 голов за сборную, и теперь самое время побить рекорд (109 голов – прим. «Бомбардира»). Шаг за шагом. Я не одержим, потому что считаю, что рекорды приходят естественным путем», – цитирует Роналду пресс-служба УЕФА.

    • В матче Лиги наций против Швеции Роналду забил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии.
    • Мировой рекорд по голам за сборную принадлежит иранцу Али Даеи. На его счету 109 мячей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: пресс-служба УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +89

      Glebson 26 минут назад

      Да, в Топ-10 он единственный игрок из Сборной, которая играет большую часть матчей с сильными соперниками и в современном сильном футболе.

      0
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      Рейтинг: +2535

      Dgad 3 часа назад

      Как же приятно осознавать что мы живем в одно время с такими гениями футбола как Роналду и Месси

      2
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    • ...
      Рейтинг: +740

      alll-333 3 часа назад

      в чём вопрос? пару матчей с фарерами и всё

      0
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